В Штатах убеждены, что развитие 5G в Китае несет угрозы международной безопасности

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Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что развитие технологии 5G в Китае грозит международной безопасности.
Об этом сообщает сайт Минюста.
“Если промышленный интернет станет зависимым от китайских технологий, Китай получит возможность отключать целые страны от оборудования, необходимого для их потребителей и индустрии”, – заявил Барр.
Он считает, что США необходимо объединить усилия в борьбе с доминированием Китая с компаниями Nokia и Ericsson.
“Есть только две компании, которые сейчас могут соперничать с Huawei: Nokia и Ericsson”, – заявил генпрокурор.
Напомним, Huawei начала производство мобильных устройств, в которых больше нет ни одного компонента, произведенного в США.
Компания находится под американскими санкциями с мая 2019 года.
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