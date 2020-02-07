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В Штатах убеждены, что развитие 5G в Китае несет угрозы международной безопасности

В Штатах убеждены, что развитие 5G в Китае несет угрозы международной безопасности

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что развитие технологии 5G в Китае грозит международной безопасности.

Об этом сообщает сайт Минюста.

“Если промышленный интернет станет зависимым от китайских технологий, Китай получит возможность отключать целые страны от оборудования, необходимого для их потребителей и индустрии”, – заявил Барр.

Он считает, что США необходимо объединить усилия в борьбе с доминированием Китая с компаниями Nokia и Ericsson.

“Есть только две компании, которые сейчас могут соперничать с Huawei: Nokia и Ericsson”, – заявил генпрокурор.

Напомним, Huawei начала производство мобильных устройств, в которых больше нет ни одного компонента, произведенного в США.

Компания находится под американскими санкциями с мая 2019 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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