Межбанк: доллар не обвалился, но просел

В четверг валютный рынок продолжил радовать сторонников крепкой гривны. Доллар продолжил падать на межбанке, и Нацбанк не только выкупил приличные объемы валюты, но и фактически удерживал валютные котировки от еще большего провала.

За день курс просел с 24,61/24,65 до 24,57/24,59 гривен за доллар и лишь стараниями регулятора не обвалился как минимум до 24,40-24,50.

Предложение превышало спрос с первых минут сессии и НБУ применял ту же тактику, что и вчера – многократно выкупая излишек предложения валюты в течение дня. Продавались фактически все те же местные игроки: крупные экспортеры-металлурги, аграрии и по предположениям некоторых участников торгов – снова Нафтогаз.

Периодически “всплывали” с продажей и нерезиденты, но очень точечно и явно под какие-то свои сделки с конкретным объемом необходимой для их проведения валюты. Замечены были и банки-спекулянты. Они работали как в формате “в две стороны”, так и пытались существенно занижать курс в моменты особого избытка предложения.

Нацбанк выкупал доллар в начале по 24,60 гривен. Потом снизил свой ценник до 24,56 гривен, а к завершению сессии решил его сбавить уже и до 24,55. История вчерашнего дня повторилась – те из клиентов, кто “скрепя сердце” продавался регулятору в начале торгов по 24,60 гривны – к концу сессии уже даже хвастались менее расторопным коллегам тем, как “дальновидно они слились в начале дня”.

Постепенно занижая ценники, сегодня НБУ купил по нашим расчетам всего не менее $110-150 млн, а “более горячие головы” на рынке утверждали и о выкупе до $ 200 млн. Но это уже явно завышенная цифра, даже с учетом возможных продаж Нафтогаза.

После 11 часов спрос оставался очень сдержанным и большинству приходилось продавать валюту Нацбанку. К 12:00 курс упал до 24,55/24,59 гривен за доллар,а на обед дилеры ушли на уровне 24,56/24,58-24,585 и этот уровень продержался аж до 16 часов. В последний час торгов котировки чуть сдвинулись – до 24,57/24,59 гривен и на этой отметке торги четверга завершились.

Кроме сугубо экономических причин активизации продаж валюты как крупными местными игроками, так и нерезидентами – сработала и политико-психологическая. Сегодня Верховная Рада грозилась рассмотреть и принять новую порцию законодательной базы для ближайшего окончательного шага по открытию рынка земли и многие спекулянты решили, что в случае такого голосования – гривна резко и ситуативно укрепится. А значит – у них есть шанс быстро заработать, продав валюту, и затем откупив ее при провале котировок на этих новостях. Это добавило спекулятивного предложения на торгах и позволило сегодня сыграть “на понижение” как покупателям валюты – импортерам, так и самому НБУ.

Главные события 6 февраля на межбанке:

1). Проседание доллара с утренних 24,61/24,65 гривен до 24,57/24,59 к завершению торгов;

2). НБУ не выходил на межбанк в публичном формате аукциона, но с самого утра многократно скупал доллар, постепенно занижая свои ценники с 24,60 гривен до 24,56 гривен, затем – и до 24,55 гривен. Купил по нашим наблюдениям не менее $110-150 млн, но некоторые участники рынка утверждали, что за счет прямых крупных сделок с несколькими банками эта сумма достигала и $ 200 млн ;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 24,5835 гривен, а официальный на 7 февраля составил 24,5794 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,56 / 24,58

евро – 27,01 / 27,03

российский рубль – 0,3886 / 0,3893

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0975 / 1,0976

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