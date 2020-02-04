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Украинцам задолжали 14,6 млн субсидий

Украинцам задолжали 14,6 млн субсидий

На начало 2020 года задолженность по выплате льгот и субсидий населению на оплату коммунальных услуг была в 19 областях Украины. И есть риск, что она не будет погашена в этом году.

Об этом заявил Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение Государственного бюджета за 2019 год.

Где больше всего задолжали:

  • на Львовщине – 7,2 млн грн;
  • Днепропетровщине – 4,9 млн;
  • Киевщине – 0,6 млн грн;
  • на Запорожье – 0,5 млн гривен.

Всего в 19 областях на 1 января 2020 г. по предоставленным льготам и субсидиям была кредиторская задолженность в сумме 14,6 млн гривен.

«Это свидетельствует об одном: фактическая потребность в таких расходах за счет субвенции не обеспечена. Кому-то такая сумма в масштабах всей страны покажется незначительной. Но есть опасность, что эта задолженность не будет погашена. А это помощь тем, кто сегодня не в состоянии самостоятельно оплатить коммунальные услуги ввиду немалых тарифов», – сказал Валерий Пацкан.

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Риски непогашения задолженности по льготам и субсидиям в текущем году обусловлены тем, что в законе о государственном бюджете на 2020 год предоставление этой субвенции местным бюджетам не предусмотрено.

В 2019 году на выполнение фактических обязательств местных бюджетов по предоставлению льгот и жилищных субсидий населению из госбюджета выделено 21,6 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • Перерасчет размера льгот и субсидий вследствие отделения услуги по распределению газа произойдет в феврале автоматически.
  • В Минсоцполитики заявляли, что получать субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг выгоднее, чем пользоваться льготой на оплату этих услуг.
По материалам Finance.UA
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