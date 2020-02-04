Украинцам задолжали 14,6 млн субсидий

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На начало 2020 года задолженность по выплате льгот и субсидий населению на оплату коммунальных услуг была в 19 областях Украины. И есть риск, что она не будет погашена в этом году.
Об этом заявил Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение Государственного бюджета за 2019 год.
Где больше всего задолжали:
Всего в 19 областях на 1 января 2020 г. по предоставленным льготам и субсидиям была кредиторская задолженность в сумме 14,6 млн гривен.
«Это свидетельствует об одном: фактическая потребность в таких расходах за счет субвенции не обеспечена. Кому-то такая сумма в масштабах всей страны покажется незначительной. Но есть опасность, что эта задолженность не будет погашена. А это помощь тем, кто сегодня не в состоянии самостоятельно оплатить коммунальные услуги ввиду немалых тарифов», – сказал Валерий Пацкан.
Риски непогашения задолженности по льготам и субсидиям в текущем году обусловлены тем, что в законе о государственном бюджете на 2020 год предоставление этой субвенции местным бюджетам не предусмотрено.
В 2019 году на выполнение фактических обязательств местных бюджетов по предоставлению льгот и жилищных субсидий населению из госбюджета выделено 21,6 млрд грн.
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