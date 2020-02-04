Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo создадут конкурента Google Play

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Китайские Xiaomi, Huawei Technologies, Oppo и Vivo объединяют усилия, чтобы создать платформу для разработчиков за пределами Китая, что позволит загружать приложения в альтернативные магазины. Аналитики считают, что эта инициатива имеет целью бросить вызов доминированию магазина Google Play. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.
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Четыре китайских мобильных гиганта объединятся в «Глобальный альянс разработчиков услуг» (GDSA). Грядущая платформа должна помочь разработчикам продвигать свои приложения на зарубежных рынках.
Источники сообщили, что изначально запуск GDSA планировался на март, но на данный момент неизвестно, как на это повлияет вспышка коронавируса в КНР.
По предварительным данным, новая платформа изначально будет охватывать девять «регионов», включая Индию, Индонезию и РФ.
«Создавая этот альянс, каждая компания будет стремиться воспользоваться преимуществами других в различных регионах, так, у Xiaomi – сильная база пользователей в Индии, у Vivo и Oppo – в Юго-Восточной Азии, а у Huawei – в Европе», – сказала Николь Пен, вице-президент по мобильности в Canalys.
«Во-вторых, им следует наращивать переговорные силы против Google», – добавила она.
Google, чьи сервисы в Китае под запретом, заработала около $8,8 млрд благодаря Google Play в 2019.
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