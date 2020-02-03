Кабмин упростил регистрацию земельного участка (инфографика)

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Заработала прозрачная регистрация земельных участков.
О ликвидации еще одной составляющей при регистрации земельных участков сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Обменные файлы, необходимые для регистрации земельных участков – XML файлы – перед подачей можно будет бесплатно проверить. Соответствующую функцию проверки сегодня запустил Госгеокадастр.
“Ранее люди могли месяцами не получать ответа, а в случае обратной связи им не сообщали о том, какую именно ошибку в файле они допустили”, – рассказал Гончарук.
Что это даст – прозрачную работу Госгеокадастра, устранение коррупционных рисков и ликвидирует теневой рынок с годовым оборотом в 250 млн гривен, экономию времени и ресурсов.
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