0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 315 0

Кабмин упростил регистрацию земельного участка (инфографика)

Кабмин упростил регистрацию земельного участка (инфографика)

Заработала прозрачная регистрация земельных участков.

О ликвидации еще одной составляющей при регистрации земельных участков сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Обменные файлы, необходимые для регистрации земельных участков – XML ​​файлы – перед подачей можно будет бесплатно проверить. Соответствующую функцию проверки сегодня запустил Госгеокадастр.

  • Обмен XML-файл – это электронный документ, на основе которого вносятся сведения в систему Государственного земельного кадастра.
  • Он формируется и подписывается электронной цифровой подписью сертифицированного инженера-землеустроителя.
  • Уровень отказов в регистрации сократится до 4%.
  • Если вы подаете документы для регистрации земельного участка, ваш файл может быть автоматически проверен программой.
  • Кроме того, при подаче электронного заявления на государственную регистрацию земельного участка предусмотрена возможность сделать ссылку на протокол проверки обменного файла.
  • Также есть возможность с QR-кодом проверить валидность файла.

“Ранее люди могли месяцами не получать ответа, а в случае обратной связи им не сообщали о том, какую именно ошибку в файле они допустили”, – рассказал Гончарук.

Что это даст – прозрачную работу Госгеокадастра, устранение коррупционных рисков и ликвидирует теневой рынок с годовым оборотом в 250 млн гривен, экономию времени и ресурсов.

Самые интересные и важнейшие новости, а также советы, которые пригодятся для вашего кошелька – всегда в нашем телеграм-канале Finance_ukr 🤫 Переходите, подписывайтесь – с нами интересно и полезно!

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.