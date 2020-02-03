Кабмин упростил регистрацию земельного участка (инфографика)

Заработала прозрачная регистрация земельных участков.

О ликвидации еще одной составляющей при регистрации земельных участков сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Обменные файлы, необходимые для регистрации земельных участков – XML ​​файлы – перед подачей можно будет бесплатно проверить. Соответствующую функцию проверки сегодня запустил Госгеокадастр.

Обмен XML -файл – это электронный документ, на основе которого вносятся сведения в систему Государственного земельного кадастра.

Он формируется и подписывается электронной цифровой подписью сертифицированного инженера-землеустроителя.

Уровень отказов в регистрации сократится до 4%.



Если вы подаете документы для регистрации земельного участка, ваш файл может быть автоматически проверен программой.

Кроме того, при подаче электронного заявления на государственную регистрацию земельного участка предусмотрена возможность сделать ссылку на протокол проверки обменного файла.

Также есть возможность с QR-кодом проверить валидность файла.

“Ранее люди могли месяцами не получать ответа, а в случае обратной связи им не сообщали о том, какую именно ошибку в файле они допустили”, – рассказал Гончарук.

Что это даст – прозрачную работу Госгеокадастра, устранение коррупционных рисков и ликвидирует теневой рынок с годовым оборотом в 250 млн гривен, экономию времени и ресурсов.

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