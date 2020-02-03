ЕС может выделить 300 млн евро аэропорту «Борисполь»

Европейский инвестиционный банк может выделить 300 миллионов евро на реализацию инвестиционного плана аэропорта «Борисполь».

Как сообщили в банке, средства могут направить на совершенствование инфраструктуры аэропорта и расширение его мощностей.

В частности, за средства банка могут провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы, расширение терминала D, а также расширение и модернизацию системы обработки багажа.

Общая стоимость проектов в рамках инвестиционного плана аэропорта должна составить около 669 миллионов евро. Остальные средства, которые не заплатит Европейский инвестиционный банк, должны привлечь из других источников, однако самих источников в ЕИБ не указывают.

Ранее ЕИБ выделил средства Укравтодору на строительство трех автомобильных развязок вокруг Киева. Также ЕИБ выделил 400 миллионов евро на программы кредитования фермеров.

В конце 2019 года Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития начинают в Украине новый проект, призванный повысить осведомленность граждан о правилах дорожного движения. Общий объем финансирования ожидается на уровне 176 миллионов евро.