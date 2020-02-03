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ЕС может выделить 300 млн евро аэропорту «Борисполь»

ЕС может выделить 300 млн евро аэропорту «Борисполь»

Европейский инвестиционный банк может выделить 300 миллионов евро на реализацию инвестиционного плана аэропорта «Борисполь».

Как сообщили в банке, средства могут направить на совершенствование инфраструктуры аэропорта и расширение его мощностей.

В частности, за средства банка могут провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы, расширение терминала D, а также расширение и модернизацию системы обработки багажа.

Общая стоимость проектов в рамках инвестиционного плана аэропорта должна составить около 669 миллионов евро. Остальные средства, которые не заплатит Европейский инвестиционный банк, должны привлечь из других источников, однако самих источников в ЕИБ не указывают.

Ранее ЕИБ выделил средства Укравтодору на строительство трех автомобильных развязок вокруг Киева. Также ЕИБ выделил 400 миллионов евро на программы кредитования фермеров.

В конце 2019 года Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития начинают в Украине новый проект, призванный повысить осведомленность граждан о правилах дорожного движения. Общий объем финансирования ожидается на уровне 176 миллионов евро.

По материалам hromadske.tv
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