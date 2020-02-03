ЕС может выделить 300 млн евро аэропорту «Борисполь»

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Европейский инвестиционный банк может выделить 300 миллионов евро на реализацию инвестиционного плана аэропорта «Борисполь».
Как сообщили в банке, средства могут направить на совершенствование инфраструктуры аэропорта и расширение его мощностей.
В частности, за средства банка могут провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы, расширение терминала D, а также расширение и модернизацию системы обработки багажа.
Общая стоимость проектов в рамках инвестиционного плана аэропорта должна составить около 669 миллионов евро. Остальные средства, которые не заплатит Европейский инвестиционный банк, должны привлечь из других источников, однако самих источников в ЕИБ не указывают.
Ранее ЕИБ выделил средства Укравтодору на строительство трех автомобильных развязок вокруг Киева. Также ЕИБ выделил 400 миллионов евро на программы кредитования фермеров.
В конце 2019 года Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития начинают в Украине новый проект, призванный повысить осведомленность граждан о правилах дорожного движения. Общий объем финансирования ожидается на уровне 176 миллионов евро.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине повысили тарифы на водуВчера, 15:15 - 5767 18
В "Нафтогазе" сообщили, что держит тарифы на электричество для населения в УкраинеВчера, 17:20 - 1710 13
Зеленский предлагает узаконить нелегальные заводы по производству бензина4 ч. назад - 899 10
Что читатели Finance.ua думают о единой цене на электроэнергию для населения и промышленностиВчера, 19:30 - 1398 9
Милованов рассказал, что планируют делать для более быстрого роста ВВП4 ч. назад - 670 4
Разрешения на строительство дорог отменены: что это дастВчера, 16:00 - 6854 1
В Украине повысили тарифы на водуВчера, 15:15 - 5767 18
В Украине запустили электронную подпись к ID-карте (инфографика)Вчера, 14:00 - 2309
Бизнес спрогнозировал курс гривны на конец года2 ч. назад - 2148 1
Межбанк: "праздник уверенности" гривне могут испортить2 ч. назад - 2040
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 605
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 960
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 850
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)30.01.2020, 13:15 - 4588 1
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)29.01.2020, 11:10 - 4799