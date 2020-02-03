0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 106 0

Арахамия: в законе запрещена возможность приобретения земли иностранцами

Арахамия: в законе запрещена возможность приобретения земли иностранцами

В законопроекте “Об обороте земли” запрещена возможность приобретения земли иностранцами в любой форме.

Об этом заявил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

Читайте также: Зеленский считает лояльным закон о рынке земли

“100% уверен, что учитывая то общественное внимание, которое имел этот законопроект, сотни обсуждений с ассоциациями, с экспертами, со всеми – там нечего бояться. Мы существенно снизили концентрацию. Мы фактически запретили владение иностранцам в любой форме: через корпоративные права, через банки”, – заявил Арахамия.

Напомним, Finance.ua писал, что лимит гектаров в собственности одного гражданина установлен на уровне 10 тысяч гектаров (снижен с 210 тыс. га). Такой лимит определен и для юридических лиц. Иностранцам могут разрешить выйти на украинский рынок земли только через полгода-год после его запуска.

Расчетная стоимость гектара земли в Украине: после разрешения на продажу земли сельскохозяйственного назначения стоимость одного гектара может установиться на уровне 1,5 тыс. долларов.

Справка Finance.ua:

  • Стоимость земли в разных странах Европы: земельным рекордсменом выступает Ирландия – здесь один гектар земли стоит около 20 тыс. евро. А вот самая дешевая земля – в Румынии, хотя рынок земли быстро развивается.

Самые интересные и важные новости, а также советы, которые пригодятся для вашего кошелька — всегда в нашем телеграмм-канале Finance_ukr 🤫 Переходите, подписывайтесь — с нами интересно и полезно!

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.