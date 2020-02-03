Арахамия: в законе запрещена возможность приобретения земли иностранцами

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В законопроекте “Об обороте земли” запрещена возможность приобретения земли иностранцами в любой форме.
Об этом заявил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.
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“100% уверен, что учитывая то общественное внимание, которое имел этот законопроект, сотни обсуждений с ассоциациями, с экспертами, со всеми – там нечего бояться. Мы существенно снизили концентрацию. Мы фактически запретили владение иностранцам в любой форме: через корпоративные права, через банки”, – заявил Арахамия.
Напомним, Finance.ua писал, что лимит гектаров в собственности одного гражданина установлен на уровне 10 тысяч гектаров (снижен с 210 тыс. га). Такой лимит определен и для юридических лиц. Иностранцам могут разрешить выйти на украинский рынок земли только через полгода-год после его запуска.
Расчетная стоимость гектара земли в Украине: после разрешения на продажу земли сельскохозяйственного назначения стоимость одного гектара может установиться на уровне 1,5 тыс. долларов.
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