Арахамия: в законе запрещена возможность приобретения земли иностранцами

В законопроекте “Об обороте земли” запрещена возможность приобретения земли иностранцами в любой форме.

Об этом заявил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

Читайте также: Зеленский считает лояльным закон о рынке земли

“100% уверен, что учитывая то общественное внимание, которое имел этот законопроект, сотни обсуждений с ассоциациями, с экспертами, со всеми – там нечего бояться. Мы существенно снизили концентрацию. Мы фактически запретили владение иностранцам в любой форме: через корпоративные права, через банки”, – заявил Арахамия.

Напомним, Finance.ua писал, что лимит гектаров в собственности одного гражданина установлен на уровне 10 тысяч гектаров (снижен с 210 тыс. га). Такой лимит определен и для юридических лиц. Иностранцам могут разрешить выйти на украинский рынок земли только через полгода-год после его запуска.

Расчетная стоимость гектара земли в Украине: после разрешения на продажу земли сельскохозяйственного назначения стоимость одного гектара может установиться на уровне 1,5 тыс. долларов.

Справка Finance.ua:

Стоимость земли в разных странах Европы: земельным рекордсменом выступает Ирландия – здесь один гектар земли стоит около 20 тыс. евро. А вот самая дешевая земля – в Румынии, хотя рынок земли быстро развивается.

Самые интересные и важные новости, а также советы, которые пригодятся для вашего кошелька — всегда в нашем телеграмм-канале Finance_ukr 🤫 Переходите, подписывайтесь — с нами интересно и полезно!