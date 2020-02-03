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Маск рассказал, когда покажет обновление технологии по соединению мозга с компьютером (фото)

Маск рассказал, когда покажет обновление технологии по соединению мозга с компьютером (фото)

Основатель Tesla Илон Маск поделился планами о грядущих разработках еще одной его компании – Neuralink. Маск заявил, что его стартап Neuralink в этом году продемонстрирует обновление своей развивающейся технологии интерфейса мозг-компьютер, которая, по его словам, будет “потрясающей”.

В июле прошлого года Маск сказал, что технология уже была опробована на обезьяне, которая была способна управлять компьютером из своего мозга. Теперь же он выступил в своем блоге, рассказав подробности о разработках Neuralink.

“Глубокое влияние нейронных интерфейсов с высокой пропускной способностью и высокой точностью недооценивается. Neuralink разработает это для человека уже в этом году. Подождите, пока вы не увидите следующую версию. По сравнению с тем, что было представлено в прошлом году, это круто”, – написал Маск.


Фото: popmech.ru

По словам Маска, это будет уникальный нейроинтерфейс для людей с поврежденным мозгом. Основатель Neuralink сказал, что его долгосрочная цель состоит в том, чтобы люди не отставали от искусственного интеллекта.

“В конце концов Neuralink заменит целые поврежденные в результате приступа или несчастного случая участки мозга. Хотелось бы без лишних восторгов, однако потенциал преобразит восстановление мозга и моторных функций. И другого пути сделать это нет, я считаю”, – добавил он.

Сообщается, что устройство могут анонсировать на грядущей презентации компании, которая состоится уже летом. Это означает, что уже в скором времени можно ожидать испытания Neuralink с участием пациентов-добровольцев.

По материалам НВ
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