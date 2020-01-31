Кабмин утвердил безвиз с Аргентиной и Монголией

Кабинет министров Украины утвердил протоколы с правительствами Монголии и Аргентины, предусматривающие увеличение срока безвизового пребывания украинцев в этих странах.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в среду, 5 февраля.

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“Отныне украинцы смогут путешествовать по Монголии и Аргентине до 90 дней в течение 180 дней без виз”, – написал он.

Ранее украинцы могли находиться без виз на территории Монголии и Аргентины 90 дней в течение одного года.