Зеленский ввел безвизовый режим для граждан Великобритании

Для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии введен безвизовый режим на временной основе с 31 января 2020 по 30 января 2021 года, пишет сайт Президента Украины.

Соответствующий указ №28/2020 от 29 января за подписью Владимира Зеленского опубликован на сайте главы государства.

Как сообщалось ранее, правительство одобрило безвиз еще с двумя странами.

Правительство Украины на заседании во вторник, 24 декабря, утвердило введение безвизового режима с Колумбией и Эквадором, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале.

«Мы только утвердили соглашения между правительствами Украины и Колумбии, а также правительствами Украины и Эквадора о взаимной отмене визовых требований для предъявителей обычных паспортов и других проездных документов», — сообщил премьер.