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Первые результаты работы сервиса "е-Малыш" (инфографика)

Первые результаты работы сервиса "е-Малыш" (инфографика)

За первый месяц работы сервиса “е-Малыш” было получено 115 заявлений и предложено 8 услуг для заказа.

Об этом сообщает “Дія” на странице в FACEBOOK.

“2 января “Дія” запустила “е-Малыш” для молодых родителей в Харькове и в течение месяца подключила к сервису Кривой Рог, Луцк и Винницу”, – говорится в сообщении.

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Так, за этот период было получено 115 заявлений. Более сотни украинских семей вместе со свидетельством о рождении ребенка получили другие нужные услуги.

Восемь услуг для заказа:

  • государственная регистрация рождения;
  • определение происхождения ребенка, родители которого не состоят в браке;
  • определение принадлежности к гражданству Украины;
  • назначение пособия при рождении;
  • назначение пособия многодетным;
  • регистрация места жительства;
  • регистрация в Госреестре физических лиц – плательщиков налогов;
  • присвоение УНЗР (уникальный номер записи в реестре) ребенку.

Где планируют запустить сервис – в Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Львове и Мариуполе, а также расширить перечень мест, где можно получить услугу: ЦПАП, органы ЗАГС и портал “Дія”.

К функционалу сервиса добавят еще две услуги: регистрацию ребенка в электронной системе здравоохранения и выдачу удостоверений многодетным.

По материалам Finance.UA
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