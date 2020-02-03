Первые результаты работы сервиса "е-Малыш" (инфографика)

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За первый месяц работы сервиса “е-Малыш” было получено 115 заявлений и предложено 8 услуг для заказа.
Об этом сообщает “Дія” на странице в FACEBOOK.
“2 января “Дія” запустила “е-Малыш” для молодых родителей в Харькове и в течение месяца подключила к сервису Кривой Рог, Луцк и Винницу”, – говорится в сообщении.
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Так, за этот период было получено 115 заявлений. Более сотни украинских семей вместе со свидетельством о рождении ребенка получили другие нужные услуги.
Восемь услуг для заказа:
Где планируют запустить сервис – в Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Львове и Мариуполе, а также расширить перечень мест, где можно получить услугу: ЦПАП, органы ЗАГС и портал “Дія”.
К функционалу сервиса добавят еще две услуги: регистрацию ребенка в электронной системе здравоохранения и выдачу удостоверений многодетным.
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