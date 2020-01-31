0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 318 0

В столице запустили пилотную версию «умной» парковки

В столице запустили пилотную версию «умной» парковки

В Киеве запустили пилотный проект «умной» системы парковки. КГГА подписала соответствующий меморандум с представителями американской компании MPS в Восточной Европе – израильской Lamed.

Об этом сообщают в КГГА.

Компании MPS и Lamed предложили автоматизированную систему парковки с функционалом системы безопасного города.

Как действует система:

  • рекомендует локации парковки;
  • получает плату за парковку;

Как оплатить штраф через Приват24 🚗

  • сообщает о нарушении;
  • минимизирует случаи нарушения парковки;
  • 24/7 контролирует парковочное пространство.

Проведение исследования по внедрению и настройке системы по проекту израильской компании будет бесплатным для столицы.

Компания и КГГА будут делить прибыль от работы данной системы. От города – ноль инвестиций, только прибыль», – сообщили в КГГА.

Как будет работать система:

  • Будет считывать номера машин на парковочных площадках.
  • Далее через приложение или автоматически система будет брать плату.
  • Таким же образом камера будет фиксировать нарушителей и тех, кто не заплатил за парковку, и посылать им штрафы.

Пилотный проект стартует в районе Бессарабского рынка и продлится 60 дней.

По итогам будет сделан финальный отчет и карту дальнейшей установки и внедрения системы во всем центре Киева (на первом этапе).

Справка Finance.ua:

  • Штраф за задержку оплаты парковки – 20-кратный размер от стоимости одного часа парковки. При этом, если водитель оплатит штраф в 10-дневный срок, ему предоставляется скидка в 50%.

Как найти эвакуированное авто:

  • Позвонить в полицию по номеру 102.
  • Найти онлайн на карте на сайте системы “Майно”.
  • С помощью Telegram-канала “Киевская платформа эвакуации”: @TowTruckKyiv.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.