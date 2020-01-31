В столице запустили пилотную версию «умной» парковки

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В Киеве запустили пилотный проект «умной» системы парковки. КГГА подписала соответствующий меморандум с представителями американской компании MPS в Восточной Европе – израильской Lamed.
Об этом сообщают в КГГА.
Компании MPS и Lamed предложили автоматизированную систему парковки с функционалом системы безопасного города.
Как действует система:
Проведение исследования по внедрению и настройке системы по проекту израильской компании будет бесплатным для столицы.
Компания и КГГА будут делить прибыль от работы данной системы. От города – ноль инвестиций, только прибыль», – сообщили в КГГА.
Как будет работать система:
Пилотный проект стартует в районе Бессарабского рынка и продлится 60 дней.
По итогам будет сделан финальный отчет и карту дальнейшей установки и внедрения системы во всем центре Киева (на первом этапе).
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