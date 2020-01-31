В столице запустили пилотную версию «умной» парковки

В Киеве запустили пилотный проект «умной» системы парковки. КГГА подписала соответствующий меморандум с представителями американской компании MPS в Восточной Европе – израильской Lamed.

Об этом сообщают в КГГА.

Компании MPS и Lamed предложили автоматизированную систему парковки с функционалом системы безопасного города.

Как действует система:

рекомендует локации парковки;

получает плату за парковку;

сообщает о нарушении;

минимизирует случаи нарушения парковки;

24/7 контролирует парковочное пространство.

Проведение исследования по внедрению и настройке системы по проекту израильской компании будет бесплатным для столицы.

Компания и КГГА будут делить прибыль от работы данной системы. От города – ноль инвестиций, только прибыль», – сообщили в КГГА.

Как будет работать система:

Будет считывать номера машин на парковочных площадках.

Далее через приложение или автоматически система будет брать плату.

Таким же образом камера будет фиксировать нарушителей и тех, кто не заплатил за парковку, и посылать им штрафы.

Пилотный проект стартует в районе Бессарабского рынка и продлится 60 дней.

По итогам будет сделан финальный отчет и карту дальнейшей установки и внедрения системы во всем центре Киева (на первом этапе).

Справка Finance.ua:

Киевлянам упростят процедуру получения эвакуированного автомобиля.

Штраф за задержку оплаты парковки – 20-кратный размер от стоимости одного часа парковки. При этом, если водитель оплатит штраф в 10-дневный срок, ему предоставляется скидка в 50%.

Как найти эвакуированное авто:

Позвонить в полицию по номеру 102.

Найти онлайн на карте на сайте системы “Майно”.