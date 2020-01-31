Минэкономики прогнозирует проблемы для Украины в 2020 году

Структурные дисбалансы и накопленные проблемы будут сдерживать рост экономики Украины в 2020 году.

Об этом сообщает Департамент стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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Как отмечается в сообщении, в 2020 году продолжится реформирование во всех сферах экономики, модернизация промышленного комплекса, активное обновление инфраструктурных объектов.

“Однако действие факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, на фоне уже сформированных в предыдущих периодах структурных дисбалансов и накопленных проблем, будет несколько сдерживать рост экономики в целом”, – говорится в документе.