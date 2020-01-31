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Правительство снизило ренту за добычу янтаря

Правительство снизило ренту за добычу янтаря

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект с поправками в Налоговый кодекс о снижении ставки рентной платы на добычу янтаря.

“Комитет на заседании принял решение учесть поданные народными депутатами предложения по уменьшению ставки рентной платы на добычу янтаря до 10% и временно установить ставку рентной платы за использование недр для добычи янтаря до 31 декабря 2020 года включительно в размере 5%, до 31 декабря 2021 года включительно – в размере 8%”, – сказал заместитель председателя комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Александр Ковальчук, представляя документ с трибуны парламента.

По его словам, таким образом ставка 10% будет действовать с 1 января 2022 года.

Также Ковальчук отметил, что увеличение рентной платы с 5% до 25% в 2016 году привело к снижению поступлений за использование недр.

“Поэтому предложенный подход имеет стимулирующий характер для легализации добычи янтаря”, – добавил он.

Напомним, в конце 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря”.

Закон регулирует отношения по пользованию недрами с целью добычи янтаря и направлен на пресечение незаконной добычи, а также на создание благоприятных условий для развития в Украине янтарной промышленности, привлечения в эту отрасль инвестиций и новых технологий, рост уровня жизни населения в месте добычи янтаря, обеспечения охраны окружающей среды при добыче и рекультивации нарушенных земель.

По материалам ТСН
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