Правительство снизило ренту за добычу янтаря

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект с поправками в Налоговый кодекс о снижении ставки рентной платы на добычу янтаря.
“Комитет на заседании принял решение учесть поданные народными депутатами предложения по уменьшению ставки рентной платы на добычу янтаря до 10% и временно установить ставку рентной платы за использование недр для добычи янтаря до 31 декабря 2020 года включительно в размере 5%, до 31 декабря 2021 года включительно – в размере 8%”, – сказал заместитель председателя комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Александр Ковальчук, представляя документ с трибуны парламента.
По его словам, таким образом ставка 10% будет действовать с 1 января 2022 года.
Также Ковальчук отметил, что увеличение рентной платы с 5% до 25% в 2016 году привело к снижению поступлений за использование недр.
“Поэтому предложенный подход имеет стимулирующий характер для легализации добычи янтаря”, – добавил он.
Напомним, в конце 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря”.
Закон регулирует отношения по пользованию недрами с целью добычи янтаря и направлен на пресечение незаконной добычи, а также на создание благоприятных условий для развития в Украине янтарной промышленности, привлечения в эту отрасль инвестиций и новых технологий, рост уровня жизни населения в месте добычи янтаря, обеспечения охраны окружающей среды при добыче и рекультивации нарушенных земель.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украину должна накрыть лавина из инвестиций - Зеленский9 ч. назад - 2611 16
Две платежки за газ для украинцев не повлияют на конечный тариф - Оржель10 ч. назад - 819 14
Министр предложил уравнять цену электроэнергии для населения и промышленности5 ч. назад - 1332 9
"Укрпочта" сможет поставлять газ населению - Оржель6 ч. назад - 926 5
Дубилет предлагает привязать размер премий президента, премьера и спикера к росту ВВП6 ч. назад - 434 4
Аналитики дали прогноз курса гривны на февраль11 ч. назад - 14840 1
Водительские права - 2020: оформление, стоимость и срокиВчера, 20:08 - 6455
В Нацбанке объяснили, почему растет доллар8 ч. назад - 4176 1
Отдельную платежку за доставку газа обещают убрать7 ч. назад - 3282 4
Украину должна накрыть лавина из инвестиций - Зеленский9 ч. назад - 2611 16
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)5 ч. назад - 132
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)Вчера, 17:10 - 555
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 703
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)30.01.2020, 13:15 - 3898 1
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)29.01.2020, 11:10 - 4625