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В Нацбанке объяснили, почему растет доллар

В Нацбанке объяснили, почему растет доллар

В начале 2020 года тренд на укрепление гривны и падения курса валют, который продолжался большую часть прошлого года, сменился на постепенное обесценивание национальной валюты Украины. Так, если в конце декабря 2019 года 1 доллар стоил 23,2 гривны, то в начале февраля американская валюта подорожала до более 25 гривен.

Как пояснили в Национальном банке Украины в ответ на запрос hromadske, девальвацию гривны вызвали сразу несколько факторов.

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Во-первых, в начале года увеличились государственные расходы, связанные с экспортерами – им возмещали налог на добавленную стоимость. Экспорт товаров в Украине, как и в большинстве стран мира, не облагается НДС (НДС положен при импорте товаров). При этом, экспортируя, компания формирует так называемый налоговый кредит по НДС, который впоследствии вправе возместить из бюджета.

Через получение денег из бюджета у экспортеров не было необходимости продавать валюту, поэтому они в январе не выходили на валютный рынок. Это уменьшило предложение валюты, что повлияло на курс.

Во-вторых, в январе 2020 года активно работали импортеры.

«Вместе с тем после праздников импортеры, особенно потребительских товаров, пополняют свои товарные запасы и формируют несколько больший спрос на валюту», – добавляют в Нацбанке.

Там отмечают, что девальвацию гривны вызвали исключительно рыночные факторы. При этом, после изменения направления движения курса валют Нацбанк не стал менять своей политики.

«Политика Национального банка никоим образом не изменилась – мы не влияем на движение курса, курс определяется рынком. НБУ продолжает сглаживать избыточные колебания», – добавили в Национальном банке.

В Национальном банке рост курса гривны в 2019 году связывают с благоприятной ситуацией на мировых рынках. В частности, высокими были цены на товары украинского экспорта (агропромышленности) при очень большом урожае. В то же время цены на товары украинского импорта были относительно низкими (в частности, цены на газ и нефть).

Также в Нацбанке отмечают, что на укрепление гривны повлияли инвестиции иностранцев в государственные долговые облигации – около 4,3 миллиарда долларов.

По материалам hromadske.tv
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