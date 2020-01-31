0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 403 0

Правительство запустило собственную IT-компанию

Правительство запустило собственную IT-компанию

Министерство цифровой трансформации запустило собственную IТ-компанию DIIA Company.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Сегодня мы уже провели первый брифинг с командой PM, Team lead, iOS и Android-разработчиков. А также начали работу над амбициозными целями: за один год оцифровать топовые административные услуги, а за пять лет создать единый ресурс для получения всех госуслуг в смартфоне каждого украинца”, – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что благодаря своей команде будут обеспечивать необходимую скорость создания электронных услуг для достижения цели Минцифры – до 2024 года обеспечить стопроцентную доступность публичных услуг гражданам и бизнесу онлайн.

Также заявляется, что набор в новую компанию министерства продолжается.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.