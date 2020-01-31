Правительство запустило собственную IT-компанию

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Министерство цифровой трансформации запустило собственную IТ-компанию DIIA Company.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
“Сегодня мы уже провели первый брифинг с командой PM, Team lead, iOS и Android-разработчиков. А также начали работу над амбициозными целями: за один год оцифровать топовые административные услуги, а за пять лет создать единый ресурс для получения всех госуслуг в смартфоне каждого украинца”, – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что благодаря своей команде будут обеспечивать необходимую скорость создания электронных услуг для достижения цели Минцифры – до 2024 года обеспечить стопроцентную доступность публичных услуг гражданам и бизнесу онлайн.
Также заявляется, что набор в новую компанию министерства продолжается.
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