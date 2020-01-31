Аналитики дали прогноз курса гривны на февраль

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По прогнозам аналитиков Forex Club, курс гривны в феврале может колебаться в диапазоне 24,5–25,5 грн. за доллар. Баланс сил на рынке будут определять предложение Минфина по доходности долговых облигаций, активность экспортеров, а также конъюнктура на мировых рынках.
Развивающиеся рынки, к которым относится Украина, будут испытывать нехватку внимания со стороны инвесторов, которые на фоне растущих рисков начинают переводить средства в более безопасные активы, включая доллар США и золото.
«Нерезидентов сдерживает высокая стоимость гривны и стремительно снижающаяся доходность долговых облигаций. На последнем размещении ОВГЗ предложение доходности ниже 10% уже не так оптимистично встречалось инвесторами. Привлекательность вложений ограничивает и намерение НБУ снизить учетную ставку к концу 2020 года до 7%. Поэтому для поддержания спроса Министерству финансов, вероятно, придется вернутся к более высокой ставке по доходности», – отмечает Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики Forex Club.
Экспортеры в свою очередь продолжают испытывать трудности из-за сильной гривны. И хотя в январе курс ослаб, он все еще остается высоким для изменения тенденции.
Что поддерживает гривну. Краткосрочную поддержку гривне оказывает благоприятная погода, которая снижает потребность в импорте газа, а также падающие цены на энергоресурсы на мировых рынках, что сдерживает совокупные размеры импорта энергоносителей. В долгосрочной перспективе гривна сохраняет зависимость от притока инвестиций в связи с ожидаемым открытием рынка земли, большой приватизацией и запуском концессионных проектов.
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