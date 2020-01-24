0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 304 0

НБУ ответил на обвинения в росте курса доллара до 25 гривен

НБУ ответил на обвинения в росте курса доллара до 25 гривен

Колебания на валютном рынке Украины свидетельствуют о том, что в стране действительно гибкий плавающий обменный курс.

Об этом сегодня на брифинге сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Как напомнил Сологуб, в декабре 2019 года в адрес Национального банка звучали обвинения в том, что курс доллара идет только в одну сторону – растет.

“Сейчас мы видим вторую сторону этой гибкости. Еще раз хочу подчеркнуть: ничего в политике Национального банка на валютном рынке не изменилось. Да, курс плавающий и он должен отвечать фундаментальным параметрам, и он им отвечает, если вы видите показатели текущего счета и другие макроэкономические показатели”, – сказал он.

Сологуб отметил, что НБУ сейчас сглаживает колебания курса на рынке.

“Мы видим, что в последние дни была тенденция к девальвации гривны, там были разные причины”, – сообщил он.

По его словам, хотя в НБУ не очень любят слово “сезонность”, в начале года импорт в Украину превышает экспорт. Кроме того, некоторые компании выводили дивиденды и покупали валюту.

Лучшие кредитные карты для хранения денег 💳

“Население как раз использовало девальвацию гривны как возможность продать иностранную валюту почти на 100 млн долларов с начала года”, – сообщил он.

Сологуб заявил, что вчера и сегодня НБУ продавал валюту на межбанковском рынке, чтобы сгладить колебания. “И мы видим, что рынок реагирует”, – сказал он.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.