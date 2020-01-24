НБУ ответил на обвинения в росте курса доллара до 25 гривен

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Колебания на валютном рынке Украины свидетельствуют о том, что в стране действительно гибкий плавающий обменный курс.
Об этом сегодня на брифинге сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.
Как напомнил Сологуб, в декабре 2019 года в адрес Национального банка звучали обвинения в том, что курс доллара идет только в одну сторону – растет.
“Сейчас мы видим вторую сторону этой гибкости. Еще раз хочу подчеркнуть: ничего в политике Национального банка на валютном рынке не изменилось. Да, курс плавающий и он должен отвечать фундаментальным параметрам, и он им отвечает, если вы видите показатели текущего счета и другие макроэкономические показатели”, – сказал он.
Сологуб отметил, что НБУ сейчас сглаживает колебания курса на рынке.
“Мы видим, что в последние дни была тенденция к девальвации гривны, там были разные причины”, – сообщил он.
По его словам, хотя в НБУ не очень любят слово “сезонность”, в начале года импорт в Украину превышает экспорт. Кроме того, некоторые компании выводили дивиденды и покупали валюту.
“Население как раз использовало девальвацию гривны как возможность продать иностранную валюту почти на 100 млн долларов с начала года”, – сообщил он.
Сологуб заявил, что вчера и сегодня НБУ продавал валюту на межбанковском рынке, чтобы сгладить колебания. “И мы видим, что рынок реагирует”, – сказал он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НСЗУ обнародовала предварительные тарифы на медицинские услуги в 2020 году7 ч. назад - 1825 5
Оржель: Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами газаВчера, 16:44 - 1088 5
В ближайшее время гривна окажется под давлением - банкиры10 ч. назад - 5008 4
Перерасчет за тепло: названы области, в которых снижена оплатаВчера, 20:02 - 4681 4
Коронавирус обвалил рынки и может стать началом нового кризисаВчера, 21:00 - 7522 3
Коронавирус обвалил рынки и может стать началом нового кризисаВчера, 21:00 - 7522 3
В ближайшее время гривна окажется под давлением - банкиры10 ч. назад - 5008 4
Перерасчет за тепло: названы области, в которых снижена оплатаВчера, 20:02 - 4681 4
Национальный банк снизил учетную ставку3 ч. назад - 2992 2
Голландские инвесторы начинают строить завод в Украине6 ч. назад - 2900 2
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)4 ч. назад - 412
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)Вчера, 11:10 - 2606
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 1647
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 986
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)22.01.2020, 17:10 - 1405