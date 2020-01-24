НБУ ответил на обвинения в росте курса доллара до 25 гривен

Колебания на валютном рынке Украины свидетельствуют о том, что в стране действительно гибкий плавающий обменный курс.

Об этом сегодня на брифинге сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Как напомнил Сологуб, в декабре 2019 года в адрес Национального банка звучали обвинения в том, что курс доллара идет только в одну сторону – растет.

“Сейчас мы видим вторую сторону этой гибкости. Еще раз хочу подчеркнуть: ничего в политике Национального банка на валютном рынке не изменилось. Да, курс плавающий и он должен отвечать фундаментальным параметрам, и он им отвечает, если вы видите показатели текущего счета и другие макроэкономические показатели”, – сказал он.

Сологуб отметил, что НБУ сейчас сглаживает колебания курса на рынке.

“Мы видим, что в последние дни была тенденция к девальвации гривны, там были разные причины”, – сообщил он.

По его словам, хотя в НБУ не очень любят слово “сезонность”, в начале года импорт в Украину превышает экспорт. Кроме того, некоторые компании выводили дивиденды и покупали валюту.

“Население как раз использовало девальвацию гривны как возможность продать иностранную валюту почти на 100 млн долларов с начала года”, – сообщил он.

Сологуб заявил, что вчера и сегодня НБУ продавал валюту на межбанковском рынке, чтобы сгладить колебания. “И мы видим, что рынок реагирует”, – сказал он.