Правительство планирует до конца февраля выставить на концессию региональные аэропорты

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министерство инфраструктуры Украины планирует до конца февраля 2020 года выставить на концессию первые региональные аэропорты.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
«Уже в этом месяце мы определимся относительно концессии аэропортов. Сейчас мы завершаем изучать целесообразность концессий 4 аэропортов: Львова, Запорожья, Херсона и Черновцов», — сообщил Криклий.
По его словам, в правительстве рассматривают возможность передачи в управление частным инвесторам две дороги: Львов-Стрый и Львов-Тернополь. К участию в конкурсах на концессию в Мининфраструктуры допустили словацкую компанию Vinci Concessions.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Иностранный доход: как облагается налогом и декларируетсяВчера, 12:10 - 8660 12
Баканов анонсировал повышение зарплат сотрудников СБУ10 ч. назад - 1946 9
Криклий: хотим развивать в Украине модель авиатакси12 ч. назад - 722 6
В январе бюджет недополучил почти 14 миллиардов гривен - Минфин9 ч. назад - 902 4
Примерно 23 млн лиц являются владельцами биткоинаВчера, 17:32 - 1397 4
Названы автопроизводители - мировые лидеры продаж9 ч. назад - 5733
Ощадбанк начал выдавать бизнесу льготные кредиты (инфографика)7 ч. назад - 3664 3
НБУ пришлось продавать валюту для замедления девальвации7 ч. назад - 2883
Авиакомпания МАУ намерена сократить свой флот10 ч. назад - 2689 2
Mitsubishi объявила о серьезном обвале продаж15 ч. назад - 2667 3
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)Около часа назад - 56
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 564
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)30.01.2020, 13:15 - 3273 1
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)29.01.2020, 11:10 - 4470
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 2324