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Правительство планирует до конца февраля выставить на концессию региональные аэропорты

Правительство планирует до конца февраля выставить на концессию региональные аэропорты

Министерство инфраструктуры Украины планирует до конца февраля 2020 года выставить на концессию первые региональные аэропорты.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Уже в этом месяце мы определимся относительно концессии аэропортов. Сейчас мы завершаем изучать целесообразность концессий 4 аэропортов: Львова, Запорожья, Херсона и Черновцов», — сообщил Криклий.

По его словам, в правительстве рассматривают возможность передачи в управление частным инвесторам две дороги: Львов-Стрый и Львов-Тернополь. К участию в конкурсах на концессию в Мининфраструктуры допустили словацкую компанию Vinci Concessions.

По материалам hromadske.tv
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