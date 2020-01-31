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WhatsApp прекращает работать на миллионах устройств

WhatsApp прекращает работать на миллионах устройств

Мессенджер WhatsApp больше не поддерживается на множестве телефонов со старыми операционными системами.

Владельцы смартфонов на Android версии 2.3.7 или более ранней версии и iOS 8 или более ранней версии лишились возможности пользоваться мессенджером с 1 февраля.

Теперь WhatsApp поддерживает только iPhone под управлением iOS 9 или более поздней версии, Android-смартфоны под управлением версии 4.0.3 или более поздней, а также некоторые телефоны с поддержкой KaiOS 2.5.1 или более поздней версии.

Согласно информационной панели Google, которая в последний раз обновлялась в мае 2019 года, 0,3% из 2,5 млрд (то есть около 75 млн) владельцев Android-устройств в мире все еще использовали Gingerbread 2.3.7 или более раннюю версию. Apple не раскрывает, сколько владельцев iPhone до сих пор не обновили свои устройства с iOS 8.

Относительно простое решение для уязвимых устройств Android и владельцев iPhone заключается в обновлении до последней версии соответствующих мобильных операционных систем. Это не только повторно включит WhatsApp, но также обеспечит необходимые обновления безопасности.

К сожалению, для людей, которые владеют очень старыми устройствами Android и iPhone, обновление операционной системы не подойдет. Например, iPhone 4s не совместим с версиями ОС, которые вышли позднее iOS 7. У таких людей нет иного выбора, кроме как купить более современный смартфон, чтобы продолжать использовать WhatsApp.

По данным Sensor Intelligence Data Digest от Store Tower, WhatsApp был самым загруженным приложением в 2019 году с более чем 850 млн загрузок, опередив TikTok с более чем 700 млн загрузок.

По материалам НВ
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