WhatsApp прекращает работать на миллионах устройств

Мессенджер WhatsApp больше не поддерживается на множестве телефонов со старыми операционными системами.

Владельцы смартфонов на Android версии 2.3.7 или более ранней версии и iOS 8 или более ранней версии лишились возможности пользоваться мессенджером с 1 февраля.

Теперь WhatsApp поддерживает только iPhone под управлением iOS 9 или более поздней версии, Android-смартфоны под управлением версии 4.0.3 или более поздней, а также некоторые телефоны с поддержкой KaiOS 2.5.1 или более поздней версии.

Согласно информационной панели Google, которая в последний раз обновлялась в мае 2019 года, 0,3% из 2,5 млрд (то есть около 75 млн) владельцев Android-устройств в мире все еще использовали Gingerbread 2.3.7 или более раннюю версию. Apple не раскрывает, сколько владельцев iPhone до сих пор не обновили свои устройства с iOS 8.

Относительно простое решение для уязвимых устройств Android и владельцев iPhone заключается в обновлении до последней версии соответствующих мобильных операционных систем. Это не только повторно включит WhatsApp, но также обеспечит необходимые обновления безопасности.

К сожалению, для людей, которые владеют очень старыми устройствами Android и iPhone, обновление операционной системы не подойдет. Например, iPhone 4s не совместим с версиями ОС, которые вышли позднее iOS 7. У таких людей нет иного выбора, кроме как купить более современный смартфон, чтобы продолжать использовать WhatsApp.

По данным Sensor Intelligence Data Digest от Store Tower, WhatsApp был самым загруженным приложением в 2019 году с более чем 850 млн загрузок, опередив TikTok с более чем 700 млн загрузок.