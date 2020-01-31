В январе продажи новых авто выросли на 35%

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В январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года продажи новых легковых автомобилей повысились на 35% до 7,1 тыс. единиц.
Об этом говорится в сообщении ассоциации “Укравтопром”.
Наибольшим спросом в первом месяце года пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 1207 шт. По сравнению с январем прошлого года реализация новых Toyot в Украине выросла на 91%, что и позволило этой японской марке подняться со второй на первую строчку рейтинга” – говорится в сообщении.
Январский лидер прошлого года – Renault, несмотря на 31% рост, опустился на ступеньку ниже с результатом 1055 авто.
Сохранил третью позицию в рейтинге Nissan, регистрации которого выросли почти на четверть до 529 шт.
Чешская Skoda, год назад замыкавшая лидерскую пятерку, увеличила реализацию на 37%, до 466 авто, и поднялась на четвертое место.
Спрос на автомобили марки KIA вырос на 12% до 436 авто.
В ТОП-10 продаж января 2020 года вошли такие марки:
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