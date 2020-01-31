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В январе продажи новых авто выросли на 35%

В январе продажи новых авто выросли на 35%

В январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года продажи новых легковых автомобилей повысились на 35% до 7,1 тыс. единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации “Укравтопром”.

Наибольшим спросом в первом месяце года пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 1207 шт. По сравнению с январем прошлого года реализация новых Toyot в Украине выросла на 91%, что и позволило этой японской марке подняться со второй на первую строчку рейтинга” – говорится в сообщении.

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Январский лидер прошлого года – Renault, несмотря на 31% рост, опустился на ступеньку ниже с результатом 1055 авто.

Сохранил третью позицию в рейтинге Nissan, регистрации которого выросли почти на четверть до 529 шт.

Чешская Skoda, год назад замыкавшая лидерскую пятерку, увеличила реализацию на 37%, до 466 авто, и поднялась на четвертое место.

Спрос на автомобили марки KIA вырос на 12% до 436 авто.

В ТОП-10 продаж января 2020 года вошли такие марки:

  • Hyundai – 362 шт. (+8%);
  • Volkswagen – 323 шт. (+18%);
  • Merctdes-Benz – 269 шт. (+84%);
  • Peugeot– 264 шт. (+144%);
  • Mitsubishi – 235 шт. (+33%).

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По материалам Finance.UA
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