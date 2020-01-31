В Украине трижды за год повысят максимальную пенсию

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К концу 2020 года максимальный размер пенсии в Украине составит 17 690 гривен.
Об этом сообщает Минсоцполитики в Facebook.
Как будет повышаться размер максимальной пенсии:
Ранее Пенсионный фонд назвал средний размер пенсии в Украине. В Украине средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2020 года составляет 3082,98 грн.
Самые высокие пенсии в Украине в настоящее время получают бывшие судьи, народные депутаты, прокуроры.
Что нужно, чтобы получать максимальную пенсию – официально зарабатывать около 60 тысяч гривен в месяц и иметь 35 лет стажа.
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