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В Украине трижды за год повысят максимальную пенсию

В Украине трижды за год повысят максимальную пенсию

К концу 2020 года максимальный размер пенсии в Украине составит 17 690 гривен.

Об этом сообщает Минсоцполитики в Facebook.

Как будет повышаться размер максимальной пенсии:

  • с 1 января 2020 года она составляет 16 380 грн;
  • с 1 июля 2020 составит 17 120 грн;
  • с 1 декабря 2020 – 17 690 грн.

Вторая пенсия с Приват24

Ранее Пенсионный фонд назвал средний размер пенсии в Украине. В Украине средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2020 года составляет 3082,98 грн.

Самые высокие пенсии в Украине в настоящее время получают бывшие судьи, народные депутаты, прокуроры.

Что нужно, чтобы получать максимальную пенсию – официально зарабатывать около 60 тысяч гривен в месяц и иметь 35 лет стажа.

Справка Finance.ua:

  • Минимальная пенсия по возрасту у лиц, достигших возраста 65 лет, при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин – 30 лет страхового стажа, с 1 января 2020 года составляет 1889 грн.
  • В 2020 году в Украине дважды увеличится размер минимальной пенсии, также будет проведена индексация. В целом надбавка за год составит 131 гривны.
  • С 1 июня 2020 года минимальная пенсия вырастет на 74 грн (4,5%) и составит 1712 гривен. Следующее увеличение состоится 1 декабря – пенсия увеличится еще на 57 грн (3,3%).
По материалам Finance.UA
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