В Украине трижды за год повысят максимальную пенсию

К концу 2020 года максимальный размер пенсии в Украине составит 17 690 гривен.

Об этом сообщает Минсоцполитики в Facebook.

Как будет повышаться размер максимальной пенсии:

с 1 января 2020 года она составляет 16 380 грн;

с 1 июля 2020 составит 17 120 грн;

с 1 декабря 2020 – 17 690 грн.

Ранее Пенсионный фонд назвал средний размер пенсии в Украине. В Украине средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2020 года составляет 3082,98 грн.

Самые высокие пенсии в Украине в настоящее время получают бывшие судьи, народные депутаты, прокуроры.

Что нужно, чтобы получать максимальную пенсию – официально зарабатывать около 60 тысяч гривен в месяц и иметь 35 лет стажа.

Справка Finance.ua:

Минимальная пенсия по возрасту у лиц, достигших возраста 65 лет, при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин – 30 лет страхового стажа, с 1 января 2020 года составляет 1889 грн.

В 2020 году в Украине дважды увеличится размер минимальной пенсии, также будет проведена индексация. В целом надбавка за год составит 131 гривны.