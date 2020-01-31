Межбанк: рынок продолжит лихорадить

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В первый рабочий день февраля основными факторами, влияющими на поведение валютного рынка, будут:
1). Начало нового отчетного периода. Компании закрыли свои операции по январю и сегодня определяются с новыми задачами на месяц и подводят итоги. Это традиционно снижает активность на межбанке. По нашим расчетам, сегодня статистика торгов будет в пределах $190-250 млн при заключении до 480-620 сделок;
2). Завтрашний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Борьба между инвесторами и Минфином Украины в части определения приемлемой доходности продолжится. Чиновники, естественно, хотят размещать облигации подешевле, покупатели бумаг – подороже. Учитывая снижение доходности облигаций – нерезиденты хотят “отвоевать” себе хоть что-то через курс, по которому они продают валюту, и тем самым удешевляют себе приобретение новых ОВГЗ.
Поэтому – с одной стороны (аукцион работает на укрепление гривны (иностранцы продают валюту под такие покупки и увеличивают этим ее предложение на межбанке). С другой стороны – сейчас они заинтересованы в некотором росте котировок и опосредовано тоже играют “на повышение” на радость экспортерам и спекулянтам;
3). Придерживание валюты экспортерами и спекулятивная игра на рост курса. У экспортеров пока есть гривна от возмещений НДС января и поэтому они не очень горят желанием продавать валютную выручку. Это не только увеличивает недостаток валюты на межбанке, но и позволяет спекулянтам активно зарабатывать на росте курса;
4). Начало периода вывода дивидендов у “дочек” иностранных компаний и рост спроса на валюту у импортеров. Первая декада месяца – традиционный период репатриации дивидендов у “дочек” иностранных компаний и в такой период котировки повышаются. А импортеры, наблюдая рост курса в последние 10 дней – начинают работать “на опережение событий” и на опасениях дальнейшего роста курса спешат оперативно закрыть свои контракты. Это давит на курс;
5). Интервенции НБУ. Нацбанку придется сейчас ежедневно гасить курсовые колебания на торгах, и его тактика, оперативный или запоздалый выход на торги и ценники, по которым он продает доллар – фактически диктуют тренд по курсу в течение дня.
Рынок продолжит лихорадить,а спекулянты будут работать как в формате «в две стороны», так и подстраиваясь под действия крупных игроков — пытаться по новой раскачать курс во время сессии.
Мы прогнозируем на 3 февраля широкий коридор по доллару в пределах 24,95-25,25 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,02 / 25,05
евро – 27,68 / 27,71
российский рубль – 0,3919 / 0,3924
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