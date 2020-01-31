США ввели визовые ограничения для граждан 6 стран

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий визовые ограничения для граждан шести стран.
Об этом сообщает “Голос Америки”.
Согласно указу, прекращена выдача иммиграционных виз для некоторых граждан Мьянмы, Эритреи, Кыргызстана и Нигерии. Некоторые граждане Судана и Танзании не смогут участвовать в лотерее “грин-кард”.
Новые ограничения не распространяются на неиммиграционные визы – туристические, бизнес и другие.
Также сохраняют силу визовые ограничения, установленные в 2017 году для граждан Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сирии, Венесуэлы, Йемена и Сомали
Это решение обусловлено тем, что владельца иммиграционной визы сложнее выдворить за пределы США, чем владельца американской визы любого другого типа.
В список попали государства, которые не привели свои протоколы и процедуры идентификации лиц в соответствии со стандартами США или не передают США информацию, необходимую для обеспечения безопасности Соединенных Штатов.
В указе президента Трампа, в частности, сказано, что Кыргызстан не выпускает электронные паспорта и/или не делится некоторыми видами информации, включая информацию, касающуюся общественной безопасности и терроризма.
Трамп надеется, что его жесткая иммиграционная политика поможет мобилизовать сторонников для переизбрания на выборах в ноябре.
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