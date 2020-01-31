США ввели визовые ограничения для граждан 6 стран

Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий визовые ограничения для граждан шести стран.

Об этом сообщает “Голос Америки”.

Согласно указу, прекращена выдача иммиграционных виз для некоторых граждан Мьянмы, Эритреи, Кыргызстана и Нигерии. Некоторые граждане Судана и Танзании не смогут участвовать в лотерее “грин-кард”.

Новые ограничения не распространяются на неиммиграционные визы – туристические, бизнес и другие.

Также сохраняют силу визовые ограничения, установленные в 2017 году для граждан Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сирии, Венесуэлы, Йемена и Сомали

Это решение обусловлено тем, что владельца иммиграционной визы сложнее выдворить за пределы США, чем владельца американской визы любого другого типа.

В список попали государства, которые не привели свои протоколы и процедуры идентификации лиц в соответствии со стандартами США или не передают США информацию, необходимую для обеспечения безопасности Соединенных Штатов.

В указе президента Трампа, в частности, сказано, что Кыргызстан не выпускает электронные паспорта и/или не делится некоторыми видами информации, включая информацию, касающуюся общественной безопасности и терроризма.

Трамп надеется, что его жесткая иммиграционная политика поможет мобилизовать сторонников для переизбрания на выборах в ноябре.