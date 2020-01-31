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Баканов анонсировал повышение зарплат сотрудников СБУ

Баканов анонсировал повышение зарплат сотрудников СБУ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отметил, что новый законопроект “Об СБУ” предусматривает увеличение заработных плат для сотрудников СБУ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

“Новый Закон об СБУ – это и о качественно ином уровне оплаты труда. Зарплаты сотрудников СБУ будут действительно выше. Но и уровень ответственности повысится. Это я вам обещаю”, – отметил глава Службы.

Баканов обратил внимание на необходимость улучшить оперативную работу и недопущение любых злоупотреблений и правонарушений со стороны сотрудников спецслужбы.

Справка Finance.ua:

  • В МВД раскрыли зарплату Авакова и его заместителей. Зарплата главы МВД составила почти 86 тысяч гривен.
  • Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Министерству экономики пересмотреть зарплаты топ-менеджеров и наблюдательных советов госпредприятий.
По материалам УНН
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