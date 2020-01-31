Баканов анонсировал повышение зарплат сотрудников СБУ

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Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отметил, что новый законопроект “Об СБУ” предусматривает увеличение заработных плат для сотрудников СБУ.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
“Новый Закон об СБУ – это и о качественно ином уровне оплаты труда. Зарплаты сотрудников СБУ будут действительно выше. Но и уровень ответственности повысится. Это я вам обещаю”, – отметил глава Службы.
Баканов обратил внимание на необходимость улучшить оперативную работу и недопущение любых злоупотреблений и правонарушений со стороны сотрудников спецслужбы.
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