Баканов анонсировал повышение зарплат сотрудников СБУ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отметил, что новый законопроект “Об СБУ” предусматривает увеличение заработных плат для сотрудников СБУ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

“Новый Закон об СБУ – это и о качественно ином уровне оплаты труда. Зарплаты сотрудников СБУ будут действительно выше. Но и уровень ответственности повысится. Это я вам обещаю”, – отметил глава Службы.

Баканов обратил внимание на необходимость улучшить оперативную работу и недопущение любых злоупотреблений и правонарушений со стороны сотрудников спецслужбы.

Справка Finance.ua:

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