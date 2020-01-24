Дешевые билеты от Ryanair: куда можно слетать за €10

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Ryanair распродает билеты по €10 на весенние рейсы из пяти украинских городов.
Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.
Самые дешевые билеты включают только перевозки ручной клади, размеры которой не должны превышать 40х25х20 см. При этом ограничения на вес нет.
Цены на некоторые акционные рейсы:
Читайте также: Ryanair обновил тарифы и ввел предзаказ пищи в самолете
Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы стали получать начисления за обслуживание домовых счетчиковВчера, 19:03 - 19730 12
В Нацбанке считают, что украинцы будут меньше ездить на заработки10 ч. назад - 2219 10
Зеленского просят отменить вторую платежку за газ5 ч. назад - 1321 8
Что читатели Finance.ua думают о зарплатах работников "Укрпочты"Вчера, 17:23 - 6229 7
Светлана Якимова: Гривна, политика, ипотека. Как меняется рынок жилья в Украине8 ч. назад - 1195 6
Украинцы стали получать начисления за обслуживание домовых счетчиковВчера, 19:03 - 19730 12
Самый богатый человек в мире заработал $13 млрд за 15 минут6 ч. назад - 3608
Репетиторов обязали задекларировать необлагаемые доходы2 ч. назад - 2698 3
НБУ готов выкупить у "Нафтогаза" "газпромовский" штраф в $2,4 млрд10 ч. назад - 2629 4
Ощадбанк снижает процентные ставки по депозитам для физлиц и обновляет программы ипотечного кредитования4 ч. назад - 2255
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе6 ч. назад - 162
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)Вчера, 13:15 - 1433
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)Позавчера, 11:10 - 3994
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 1871
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 1082