Дешевые билеты от Ryanair: куда можно слетать за €10

Ryanair распродает билеты по €10 на весенние рейсы из пяти украинских городов.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

Самые дешевые билеты включают только перевозки ручной клади, размеры которой не должны превышать 40х25х20 см. При этом ограничения на вес нет.

Цены на некоторые акционные рейсы:

Киев – Франкфурт-Хан – от €10,

Одесса – Гданьск – от €10,

Киев – Краков – от €10,

Львов – Дюссельдорф-Веце – от €10,

Киев – Вена – от €13;

Одесса – Будапешт – от €13

Львов – Мемминген – от €14;

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Харьков – Варшава-Модлин – от €14;

Киев – София – от €15;

Киев – Дублин – от €19;

Киев – Афины – от €19;

Киев – Лондон-Станстед – от €19;

Киев – Вильнюс – от €20.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.