Народные депутаты просят КСУ вернуть им неприкосновенность

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Конституционный суд Украины получил представление группы народных депутатов, которые просят вернуть депутатскую неприкосновенность.
Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.
Указано, что в КСУ поступило конституционное представление 50 нардепов относительно соответствия Конституции закона об отмене неприкосновенности народных депутатов от 3 сентября 2019 года №27-IX.
Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу закон об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины. Согласно новому закону, статья 80 Конституции излагается в новой редакции без гарантий неприкосновенности депутатам Верховной Рады. Таким образом, для привлечения их к ответственности больше не требуется согласие парламента.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы стали получать начисления за обслуживание домовых счетчиковВчера, 19:03 - 20777 12
Зеленского просят отменить вторую платежку за газ7 ч. назад - 1598 11
В Нацбанке считают, что украинцы будут меньше ездить на заработки11 ч. назад - 2394 10
Что читатели Finance.ua думают о зарплатах работников "Укрпочты"Вчера, 17:23 - 7054 7
НБУ готов выкупить у "Нафтогаза" "газпромовский" штраф в $2,4 млрд11 ч. назад - 2747 4
Репетиторов обязали задекларировать необлагаемые доходы3 ч. назад - 4636 3
Самый богатый человек в мире заработал $13 млрд за 15 минут8 ч. назад - 4271
Ощадбанк снижает процентные ставки по депозитам для физлиц и обновляет программы ипотечного кредитования5 ч. назад - 2968
НБУ готов выкупить у "Нафтогаза" "газпромовский" штраф в $2,4 млрд11 ч. назад - 2747 4
В Нацбанке считают, что украинцы будут меньше ездить на заработки11 ч. назад - 2394 10
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе7 ч. назад - 176
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)Вчера, 13:15 - 1474
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)Позавчера, 11:10 - 4022
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 1883
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 1086