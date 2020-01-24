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Народные депутаты просят КСУ вернуть им неприкосновенность

Народные депутаты просят КСУ вернуть им неприкосновенность

Конституционный суд Украины получил представление группы народных депутатов, которые просят вернуть депутатскую неприкосновенность.

Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Указано, что в КСУ поступило конституционное представление 50 нардепов относительно соответствия Конституции закона об отмене неприкосновенности народных депутатов от 3 сентября 2019 года №27-IX.

Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу закон об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины. Согласно новому закону, статья 80 Конституции излагается в новой редакции без гарантий неприкосновенности депутатам Верховной Рады. Таким образом, для привлечения их к ответственности больше не требуется согласие парламента.

По материалам Дело
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