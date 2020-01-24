Народные депутаты просят КСУ вернуть им неприкосновенность

Конституционный суд Украины получил представление группы народных депутатов, которые просят вернуть депутатскую неприкосновенность.

Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Указано, что в КСУ поступило конституционное представление 50 нардепов относительно соответствия Конституции закона об отмене неприкосновенности народных депутатов от 3 сентября 2019 года №27-IX.

Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу закон об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины. Согласно новому закону, статья 80 Конституции излагается в новой редакции без гарантий неприкосновенности депутатам Верховной Рады. Таким образом, для привлечения их к ответственности больше не требуется согласие парламента.