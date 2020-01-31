Mitsubishi объявила о серьезном обвале продаж

В четвертом квартале 2019 года доход компании Mitsubishi упал на $60,5 млн по сравнению с прошлогодними показателями.

Об этом сообщается в квартальном отчете Mitsubishi.

Судя из информации, японская марка заработала за подотчетный период $197,2 млн, а годом ранее – $ 257,7 млн. Чистая прибыль упала из $158,6 млн до $132 млн.

Также сообщается, что компания реализовала 284 тысячи автомобилей, что на 14% меньше, чем годом ранее. Оборот марки составил $4,94 млрд. В Mitsubishi спад объясняют общим снижениям продаж в Японии, Европе и Юго-Восточной Азии.

Кроме того, в бренде объясняют, что заработок снизился также из-за роста курса японской валюты по отношению к тайскому бату, доллару и евро.

Падение Mitsubishi усугубляет кризис доходов, с которым сталкиваются его партнеры по альянсу, Renault и Nissan. Автомобильные союзники находятся под давлением слабых продаж и резкого падения прибыли. Одна из причин кризиса – арест бывшего председателя альянса Карлоса Гон и вызванный этим беспорядок.