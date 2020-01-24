Налоговая запустила е-сервис проверки акцизных марок

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Государственная налоговая служба совместно с Министерством финансов разработали и запустили электронный сервис, который позволит проверить подлинность акцизных марок.
Об этом сообщают в пресс-службе ГНС.
С помощью этого электронного сервиса украинцы смогут проверять легальность происхождения алкогольных напитков и табачных изделий, а также осуществлять общественный контроль за оборотом подакцизных товаров.
Какие данные можно проверить самостоятельно:
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Сейчас электронный сервис “Поиск акцизной марки” работает в тестовом режиме.
Ознакомиться с его работой можно по ссылке cabinet.tax.gov.ua/registers/mark.
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