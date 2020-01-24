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Налоговая запустила е-сервис проверки акцизных марок

Налоговая запустила е-сервис проверки акцизных марок

Государственная налоговая служба совместно с Министерством финансов разработали и запустили электронный сервис, который позволит проверить подлинность акцизных марок.

Об этом сообщают в пресс-службе ГНС.

С помощью этого электронного сервиса украинцы смогут проверять легальность происхождения алкогольных напитков и табачных изделий, а также осуществлять общественный контроль за оборотом подакцизных товаров.

Какие данные можно проверить самостоятельно:

  • дату выдачи марки акцизного налога;
  • субъект хозяйствования, получивший эту марку.

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Сейчас электронный сервис “Поиск акцизной марки” работает в тестовом режиме.

Ознакомиться с его работой можно по ссылке cabinet.tax.gov.ua/registers/mark.

Справка Finance.ua:

  • Дмитрий Дубилет рассказывал, что сейчас в Украине до 50% алкоголя продается “вчерную”.
  • Это является значительной проблемой. С одной стороны, это угроза здоровью украинцев. С другой — колоссальные убытки для бюджета (5-10 млрд грн в год).
По материалам Finance.UA
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