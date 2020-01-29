Google намерена объединить почту, облако и мессенджер

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Американская корпорация Google разрабатывает приложение, которое объединит электронную почту Gmail, облачный сервис “Google Диск” и различные версии рабочего мессенджера Hangouts в один сервис.
По мнению экспертов, Google попытается с помощью нового приложения отыграть позиции у Microsoft в сфере корпоративных клиентов. Среди компаний популярны такие сервисы, как Microsoft Teams и Slack, предоставляющие широкие возможности для голосовой и видеокоммуникации, а также интегрированные с облачными сервисами Dropbox и Salesforce.
Ранее стало известно, что Google начала брать плату с правоохранительных органов за предоставление пользовательских данных. Google взимает с правоохранительных органов $45 за предоставление информации на основании повестки в суд, $60 — на основании разрешенного судом прослушивания и $245 — на основании ордера на обыск.
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