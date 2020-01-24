Гончарук поручил местным властям в январе и феврале еще уменьшить платежки за отопление

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В январе и феврале украинцы должны получить также более низкие платежки за коммунальные услуги, как в декабре.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время селекторного совещания с руководителями областных государственных администраций.
“За декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше. Однако отопительный сезон еще продолжается. Поэтому в январе и феврале местные власти еще должны приложить усилия, чтобы украинцы платили меньше за тепло”, – сказал Алексей Гончарук”
Он добавил, что все необходимые механизмы для этого правительство предоставило.
«Сейчас цена газа объективно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, что является результатом прозрачного рыночного ценообразования. Спасибо местным властям в тех областях, где произошел перерасчет тарифов. На сегодня правительственным механизмом перерасчета воспользовались 143 предприятия в 21 области и в Киеве. Те представители на местах, которые до сих пор этого не сделали — призываю активно приобщиться к процессу», – подчеркнул глава правительства.
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Алексей Гончарук поручил Министерству развития общин и территорий предоставить специалистам на местах методологическую поддержку, контролировать ситуацию и обеспечить решение проблемных вопросов в случае их возникновения.
Где предприятия осуществили перерасчет:
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