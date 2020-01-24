Гончарук поручил местным властям в январе и феврале еще уменьшить платежки за отопление

В январе и феврале украинцы должны получить также более низкие платежки за коммунальные услуги, как в декабре.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время селекторного совещания с руководителями областных государственных администраций.

“За декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше. Однако отопительный сезон еще продолжается. Поэтому в январе и феврале местные власти еще должны приложить усилия, чтобы украинцы платили меньше за тепло”, – сказал Алексей Гончарук”

Он добавил, что все необходимые механизмы для этого правительство предоставило.

«Сейчас цена газа объективно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, что является результатом прозрачного рыночного ценообразования. Спасибо местным властям в тех областях, где произошел перерасчет тарифов. На сегодня правительственным механизмом перерасчета воспользовались 143 предприятия в 21 области и в Киеве. Те представители на местах, которые до сих пор этого не сделали — призываю активно приобщиться к процессу», – подчеркнул глава правительства.

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Алексей Гончарук поручил Министерству развития общин и территорий предоставить специалистам на местах методологическую поддержку, контролировать ситуацию и обеспечить решение проблемных вопросов в случае их возникновения.

Где предприятия осуществили перерасчет:

все предприятия теплоснабжения снизили тарифы в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Тернопольской и Харьковской областях.

в некоторых областях снизили плату менее половины предприятий. Среди них Луганская (2 из 10 тепловиков), Ивано-Франковская (2 из 6), Львовская (8 из 19) области.

к совету правительства не прислушались тепловики лишь в двух областях – Черновицкой и Николаевской. Там платежки не снижали.

Справка Finance.ua:

В 2020 году украинцам будут присылать по две квитанции за газ вместо одной. За потребленный газ и за его доставку теперь придется платить отдельно.

Также взносы на ремонт, проверку, диагностику счетчиков раньше входили в тариф, а теперь будут прописаны отдельно.

В январе 2020 года оптовая цена на природный газ составит 4,65 грн за куб. м, что на 25% меньше, чем в январе 2019 года.

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