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ПриватБанк поддержит малый бизнес на 10 млрд

ПриватБанк поддержит малый бизнес на 10 млрд

В 2020 году ПриватБанк планирует направить на программы финансирования украинского предпринимательства не менее 10 млрд грн.

Об этом сообщил руководитель направления «Малый и средний бизнес» ПриватБанка Сергей Клюев.

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По его словам, по итогам 2019 года объем кредитования ПриватБанком малого и среднего бизнеса превысил 8,2 млрд грн, а самой популярной в Украине программой финансирования предпринимателей остается «КУБ» (kub.pb.ua).

“За последний год через «КУБ» профинансированы 36 000 бизнес-проектов предпринимателей, благодаря простой процедуре оформления кредита и снижению банком ставок по таким кредитам малому бизнесу, программа остается самой востребованной среди предпринимателей всех регионов, – отмечает Сергей Клюев. – Новыми направлениями финансирования в этом году стали специализированные программы лизинга и “быстрые” кредиты под залог депозитов, размещенных в банке”.

По материалам Finance.UA
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