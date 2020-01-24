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США ввели санкции против российской компании, чьи поезда ездят в Крым

США ввели санкции против российской компании, чьи поезда ездят в Крым

США включили в санкционный список семь “чиновников” аннексированного Россией Крыма и компанию, обеспечивающую железнодорожное сообщение между агрессором и оккупированным полуостровом.

Детали: Санкции введены против 7 представителей оккупационной администрации Крыма – так называемых “премьер-министра”, “главы законодательного собрания”, “участницы Совета Федерации РФ от Севастополя”, “и.о. главы Севастополя” и трех членов “Севастопольского избиркома”.

Под санкциями также оказался Александр Ганов и его компания “Гранд Сервис Экспресс”, которая обеспечивает железнодорожное сообщение Крыма с Россией.

Собственность указанных лиц и организаций, если она находится в США или под контролем американских граждан, будет передана в Управление по контролю за иностранными активами.

Прямая речь министра финансов США Стивена Мнучина: “Скоординированные США, ЕС и Канадой, (санкции – ред.) ограничивают возможности этих незаконных должностных лиц проводить международный бизнес и подчеркивает мощь трансатлантического союза в противодействии длительной российской агрессии”.

По материалам Економічна Правда
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