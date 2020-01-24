В МВД раскрыли зарплату Авакова и его заместителей

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После того как Кабинет министров раскрыл зарплаты членов правительства, стало известно, сколько получил министр внутренних дел Арсен Аваков за декабрь. Как сообщают “Украинские новости” со ссылкой на ответ Министерства внутренних дел (МВД), зарплата главы МВД составила почти 86 тысяч гривен.
Так, Авакову в декабре начислили 85 865 гривен зарплаты. Из этой суммы:
13 714 гривен составил должностной оклад;
4 823 гривны – надбавка за выслугу лет;
13 714 гривен – надбавка за интенсивность труда;
2 743 гривны – надбавка за работу с документами, составляющими государственную тайн;
2 743 гривны – надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн;
2 374 гривны – отпускные;
8 092 гривны – командировочные;
652 гривны – индексация.
Кроме этого, Авакову за декабрь выплачена премия в сумме 37 010 гривен. Материальная помощь в декабре не начислялась.
После налогов и сборов сумма выплат Авакову “на руки” составила 76 339 гривен.
При этом заместителям Авакова начислили зарплаты от 73 тыс. до 84 тыс. гривен, а госсекретарю министерства – 87 тыс. гривен. Так, зарплата первого заместителя министра Сергея Ярового составила 84 098 гривен, заместителей Татьяны Ковальчук – 76 711 гривен, Катерины Павличенко – 73 332 гривны, Сергея Гончарова – 77 293 гривны, Антона Геращенко – 59 808 гривен, Александра Гогилашвили – 74 861 гривня, госсекретаря Алексея Тахтая – 87 077 гривен.
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