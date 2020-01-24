Правительство увеличило административные штрафы

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Кабинет Министров на сегодняшнем заседании увеличил штрафы за нарушение правил пожарной и техногенной безопасности, ложные вызовы полиции, скорой и аварийных служб.
Об этом сообщается на сайте правительства.
“Правительство одобрило изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления уровня ответственности за нарушения требований пожарной и техногенной безопасности”, – говорится в сообщении.
Согласно законопроекту, изменениями предусмотрено:
Кроме того, правительство сейчас прорабатывает вопрос о законодательном урегулировании обязательности выделения средств в государственном и местных бюджетах на целевые мероприятия противопожарной безопасности, направленные на то, чтобы снизить риск пожаров в общественных и административных зданиях учреждений образования, здравоохранения и других.
Данные изменения заработают после принятия законопроекта парламентом.
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