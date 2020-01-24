Правительство увеличило административные штрафы

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании увеличил штрафы за нарушение правил пожарной и техногенной безопасности, ложные вызовы полиции, скорой и аварийных служб.

Об этом сообщается на сайте правительства.

“Правительство одобрило изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления уровня ответственности за нарушения требований пожарной и техногенной безопасности”, – говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, изменениями предусмотрено:

минимальный штраф за административные правонарушения составит 510 грн, а максимальный — 8500 грн;

повышается штраф за заведомо ложный вызов полиции, “скорой” или аварийных служб — он составит от 3400 до 10200 гривен;

вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, что привело к аварии или другому опасному происшествию с тяжелыми последствиями. Раньше штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 гривен, а для должностных лиц — от 34 до 170 гривен.

Кроме того, правительство сейчас прорабатывает вопрос о законодательном урегулировании обязательности выделения средств в государственном и местных бюджетах на целевые мероприятия противопожарной безопасности, направленные на то, чтобы снизить риск пожаров в общественных и административных зданиях учреждений образования, здравоохранения и других.

Данные изменения заработают после принятия законопроекта парламентом.