Украинцы смогут производить таможенное оформление автомобилей онлайн

Украинская таможня запускает услуги по онлайн-оформлению легковых автомобилей.

Соответствующая услуга “ввоз легкового автомобиля” появилась в Личном кабинете на сайте Государственной таможенной службы Украины.

Это даст возможность гражданам самостоятельно декларировать легковые автомобили, которые завозятся в Украину для таможенного оформления.

Какую информацию можно получить с помощью этого сервиса:

создавать предварительную и основную декларацию;

отслеживать статус;

получать уведомления в процессе оформления;

прикреплять документы и изображения,

получать оформленную грузовую таможенную декларацию ( ГТД ) или карточку отказа в цифровом формате.

Если декларацию не зарегистрируют в течение дня, ее нужно будет переподавать.

Перед (или одновременно с) подачей предварительной таможенной декларации необходимо внести на счет соответствующей таможни денежный залог в сумме таможенных платежей, которые будут подлежать уплате при постановке автомобиля в режим свободного использования.

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А после ввоза авто, если его таможенная стоимость изменилась, нужно будет доплатить за растаможку на счет соответствующей таможни.

Потенциально это нововведение должно облегчить процесс растаможки автомобилей и уменьшить затраты на услуги таможенных брокеров.