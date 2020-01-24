0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 242 0

Украинцы смогут производить таможенное оформление автомобилей онлайн

Украинцы смогут производить таможенное оформление автомобилей онлайн

Украинская таможня запускает услуги по онлайн-оформлению легковых автомобилей.

Соответствующая услуга “ввоз легкового автомобиля” появилась в Личном кабинете на сайте Государственной таможенной службы Украины.

Это даст возможность гражданам самостоятельно декларировать легковые автомобили, которые завозятся в Украину для таможенного оформления.

Какую информацию можно получить с помощью этого сервиса:

  • создавать предварительную и основную декларацию;
  • отслеживать статус;
  • получать уведомления в процессе оформления;
  • прикреплять документы и изображения,
  • получать оформленную грузовую таможенную декларацию (ГТД) или карточку отказа в цифровом формате.

Если декларацию не зарегистрируют в течение дня, ее нужно будет переподавать.

Перед (или одновременно с) подачей предварительной таможенной декларации необходимо внести на счет соответствующей таможни денежный залог в сумме таможенных платежей, которые будут подлежать уплате при постановке автомобиля в режим свободного использования.

Читайте также: Что готовят владельцам еврономеров

А после ввоза авто, если его таможенная стоимость изменилась, нужно будет доплатить за растаможку на счет соответствующей таможни.

Потенциально это нововведение должно облегчить процесс растаможки автомобилей и уменьшить затраты на услуги таможенных брокеров.

Кредитные карты для водителей 🚗

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.