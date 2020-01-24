Украинцы смогут производить таможенное оформление автомобилей онлайн

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Украинская таможня запускает услуги по онлайн-оформлению легковых автомобилей.
Соответствующая услуга “ввоз легкового автомобиля” появилась в Личном кабинете на сайте Государственной таможенной службы Украины.
Это даст возможность гражданам самостоятельно декларировать легковые автомобили, которые завозятся в Украину для таможенного оформления.
Какую информацию можно получить с помощью этого сервиса:
Если декларацию не зарегистрируют в течение дня, ее нужно будет переподавать.
Перед (или одновременно с) подачей предварительной таможенной декларации необходимо внести на счет соответствующей таможни денежный залог в сумме таможенных платежей, которые будут подлежать уплате при постановке автомобиля в режим свободного использования.
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А после ввоза авто, если его таможенная стоимость изменилась, нужно будет доплатить за растаможку на счет соответствующей таможни.
Потенциально это нововведение должно облегчить процесс растаможки автомобилей и уменьшить затраты на услуги таможенных брокеров.
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