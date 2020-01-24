ПриватБанк выплатил заводу Коломойского 22 млн гривен

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Государственный “ПриватБанк” выплатил “Никопольскому заводу ферросплавов” 21,8 млн грн по решению Хозяйственного суда города Киева от 17 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.
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В то же время, по данным пресс-службы, банк подал апелляционную жалобу на решение суда, считая решение суда первой инстанции неправомерным, а действия организаторов пикета очередной попыткой давления на банк.
“Исполнение решения суда первой инстанции делает абсолютно безосновательным проведение массового пикета “сотрудников” завода, который продолжается с сентября 2019 перед центральными офисами банка в Днепре и Киеве”, – говорится в сообщении.
Напомним, в сентябре 2019 года люди, которые представлялись сотрудниками “Никопольского завода ферросплавов”, начали пикетировать главный офис “ПриватБанка” в Днепре.
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