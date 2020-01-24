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ПриватБанк выплатил заводу Коломойского 22 млн гривен

ПриватБанк выплатил заводу Коломойского 22 млн гривен

Государственный “ПриватБанк” выплатил “Никопольскому заводу ферросплавов” 21,8 млн грн по решению Хозяйственного суда города Киева от 17 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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В то же время, по данным пресс-службы, банк подал апелляционную жалобу на решение суда, считая решение суда первой инстанции неправомерным, а действия организаторов пикета очередной попыткой давления на банк.

“Исполнение решения суда первой инстанции делает абсолютно безосновательным проведение массового пикета “сотрудников” завода, который продолжается с сентября 2019 перед центральными офисами банка в Днепре и Киеве”, – говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2019 года люди, которые представлялись сотрудниками “Никопольского завода ферросплавов”, начали пикетировать главный офис “ПриватБанка” в Днепре.

По материалам РБК-Украина
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