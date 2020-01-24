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Работники завода Коломойского перекрыли въезд к главному офису Приватбанка

Работники завода Коломойского перекрыли въезд к главному офису Приватбанка

Работники Никопольского завода ферросплавов (НЗФ), подконтрольного олигарху и экс-собственнику Приватбанка Игорю Коломойскому, незаконно перекрыли подъезды к главному офису банка в Днепре, сообщил глава пресс-службы финучреждения Олег Серга в Facebook. В банке полицию уже вызвали.

“Они в последние дни пытаются перекрывать коробками движение транспорта. Каждый раз полиция приезжает, они эти коробки убирают, а когда правоохранители уезжают, ставят их опять. Они просто представляют позицию Игоря Валериевича [Коломойского] и сами не знают, чего хотят. Просто ходят. Если до Нового года подобных инцидентов не было, то с января они начинают нагнетать обстановку”, – сообщил Серга.

Напомним, в конце ноября 2019-го аукционная комиссия КП “Горавтопарк” отменила результаты тендера на аренду парковки перед главным офисом Приватбанка в Днепре. Комиссия выявила несоответствие требованиям аукциона в документах победителя тендера – НЗФ. Именно на этой парковке в сентябре сотрудники завода протестовали против мирового соглашения завода с Нацбанком. Они утверждали, что из-за сделки им не выплачивают зарплату.

По материалам УБР
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