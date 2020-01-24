Работники завода Коломойского перекрыли въезд к главному офису Приватбанка

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Работники Никопольского завода ферросплавов (НЗФ), подконтрольного олигарху и экс-собственнику Приватбанка Игорю Коломойскому, незаконно перекрыли подъезды к главному офису банка в Днепре, сообщил глава пресс-службы финучреждения Олег Серга в Facebook. В банке полицию уже вызвали.
“Они в последние дни пытаются перекрывать коробками движение транспорта. Каждый раз полиция приезжает, они эти коробки убирают, а когда правоохранители уезжают, ставят их опять. Они просто представляют позицию Игоря Валериевича [Коломойского] и сами не знают, чего хотят. Просто ходят. Если до Нового года подобных инцидентов не было, то с января они начинают нагнетать обстановку”, – сообщил Серга.
Напомним, в конце ноября 2019-го аукционная комиссия КП “Горавтопарк” отменила результаты тендера на аренду парковки перед главным офисом Приватбанка в Днепре. Комиссия выявила несоответствие требованиям аукциона в документах победителя тендера – НЗФ. Именно на этой парковке в сентябре сотрудники завода протестовали против мирового соглашения завода с Нацбанком. Они утверждали, что из-за сделки им не выплачивают зарплату.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве в 2020 году начнут капитально ремонтировать Крещатик3 ч. назад - 511 8
Скупка иностранцами украинских гособлигаций может укрепить гривну - экспертВчера, 21:00 - 1959 4
НБУ заявил об умышленном повреждении заложенного имущества по "рефинансу" банка БахматюкаОколо часа назад - 560 2
Украина получила от "Газпрома" плату вдвое больше объема прокачанного газа4 ч. назад - 838 2
Гончарук рассказал, что должно стать "религией" в УкраинеВчера, 11:00 - 2200 2
Какие работники нужны в столицеВчера, 16:00 - 13410
Как изменятся зарплаты украинцев согласно новому Закону о трудеВчера, 20:03 - 10940
Для ветеранов труда увеличат требование по возрастуВчера, 14:00 - 7452 1
Юрист объяснил, как "эврономерам" избежать штрафаВчера, 19:00 - 2608
Apple начнет сборку бюджетного iPhone в феврале (фото)Вчера, 17:30 - 2275 1
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 712
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 666
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)22.01.2020, 17:10 - 922
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 3780
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 2028