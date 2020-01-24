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В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)

В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)

Компания Kubota представила на выставке в Киото (Япония) трактор, разработанный в рамках программы по автоматизации сельскохозяйственной техники Agrirobo.

Как сообщает New Atlas, трактор работает на электричестве, питается от литий-ионных батарей и солнечных панелей.

С помощью комбинации GPS, бортовых датчиков и системы наведения на основе искусственного интеллекта, он может автономно обрабатывать любые поля.

Система искусственного интеллекта также позволяет транспортному средству отслеживать такие факторы, как погода и скорость роста сельскохозяйственных культур, поэтому он может фактически сам решать, когда выполнять такие задачи, как посев, сбор урожая или обработка почвы.

Вместо колес у трактора X есть четыре “гусеницы”, похожие на Mattracks, которые обеспечивают оптимальное сцепление с дорогой на различных участках.

Так как каждый из этих гусеничных механизмов имеет свой собственный встроенный двигатель, они могут независимо вращать свои ступени на разных скоростях, что обеспечивает очень узкий радиус поворота.

Кроме того, высота основного корпуса транспортного средства относительно гусениц может регулироваться: ее можно сбрасывать, когда требуется дополнительная устойчивость, и поднимать, когда трактор едет по рядам более высоких растений.

По материалам Дело
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