В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Kubota представила на выставке в Киото (Япония) трактор, разработанный в рамках программы по автоматизации сельскохозяйственной техники Agrirobo.
Как сообщает New Atlas, трактор работает на электричестве, питается от литий-ионных батарей и солнечных панелей.
С помощью комбинации GPS, бортовых датчиков и системы наведения на основе искусственного интеллекта, он может автономно обрабатывать любые поля.
Система искусственного интеллекта также позволяет транспортному средству отслеживать такие факторы, как погода и скорость роста сельскохозяйственных культур, поэтому он может фактически сам решать, когда выполнять такие задачи, как посев, сбор урожая или обработка почвы.
Вместо колес у трактора X есть четыре “гусеницы”, похожие на Mattracks, которые обеспечивают оптимальное сцепление с дорогой на различных участках.
Так как каждый из этих гусеничных механизмов имеет свой собственный встроенный двигатель, они могут независимо вращать свои ступени на разных скоростях, что обеспечивает очень узкий радиус поворота.
Кроме того, высота основного корпуса транспортного средства относительно гусениц может регулироваться: ее можно сбрасывать, когда требуется дополнительная устойчивость, и поднимать, когда трактор едет по рядам более высоких растений.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Чиновники получили огромные зарплаты под Новый год (инфографика)Вчера, 17:40 - 1989 16
В Раде хотят ввести налог на онлайн-сервисыВчера, 15:48 - 2708 14
"Дыра" в бюджете выросла за год на третьВчера, 12:01 - 3433 10
Госдолг Украины за год вырос на $6 миллиардовВчера, 14:00 - 1964 6
90 тысяч рабочих мест: в правительстве сообщили, чего ожидают от программы кредитов под 5-7-9%Около часа назад - 290 2
Налог на роскошь: владельцы люксовых автомобилей будут платить по 25 тыс. грн4 ч. назад - 3935 1
"Дыра" в бюджете выросла за год на третьВчера, 12:01 - 3433 10
В Раде хотят ввести налог на онлайн-сервисыВчера, 15:48 - 2708 14
Межбанк: весь день длилась "война нервов"Вчера, 18:20 - 2646
Wizz Air ввела автоматическую регистрацию на рейсВчера, 13:00 - 2211
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)Около часа назад - 53
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 1378
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 874
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)22.01.2020, 17:10 - 1228
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 4442