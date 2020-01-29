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Зарплатные долги украинцам выросли на четверть

Зарплатные долги украинцам выросли на четверть

На 1 января 2020 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составляла 3034,4 млн грн, или 94,2% по сравнению с 1 декабря 2019 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 января 2020 г. составляла 1850,9 млн грн.

При этом за весь 2019 год задолженность по зарплате выросла на 14,7% или на 395,2 млн грн (на 1 января 2019 года – 2645,1 млн грн), а для работников экономически активных предприятий – на 27,1% или на 395,2 млн грн (на 1 января 2019 года – 1455,7 млн грн).

Справка Finance.ua:

  • Средняя номинальная заработная плата штатного работника в декабре 2019 года составила 12 264 грн.
  • Оборонный концерн “Укроборонпром” заявлял о планах вдвое сократить задолженность по зарплатам до конца 2020 года.
По материалам Finance.UA
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