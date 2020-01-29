Зарплатные долги украинцам выросли на четверть

На 1 января 2020 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составляла 3034,4 млн грн, или 94,2% по сравнению с 1 декабря 2019 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 января 2020 г. составляла 1850,9 млн грн.

При этом за весь 2019 год задолженность по зарплате выросла на 14,7% или на 395,2 млн грн (на 1 января 2019 года – 2645,1 млн грн), а для работников экономически активных предприятий – на 27,1% или на 395,2 млн грн (на 1 января 2019 года – 1455,7 млн грн).

Справка Finance.ua:

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в декабре 2019 года составила 12 264 грн.