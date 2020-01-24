Средняя зарплата в Украине выросла: сколько получали в декабре

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2019 года составила 12 264 грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По сравнению с декабрем 2018 года, этот показатель увеличился на 16,0%.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в декабре 2019 года к декабрю 2018 года выросла на 11,3%.

Что касается регионов, то самые высокие средние заработные платы получали в декабре жители Киевской (13 259 грн), Донецкой (13 177 грн), Николаевской (12 833 грн) областей и г. Киева – 18 869 грн.

Средние зарплаты работников разных отраслей:

финансовая и страховая деятельность – 22 198 грн;

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 20 360 грн;

информация и телекоммуникации – 19 634 грн;

профессиональная, научная и техническая деятельность – 17 534 грн;

промышленность – 13 652 грн;

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транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 12 445 грн;

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 12 239 грн;

строительство – 10 915 грн;

деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 10 172 грн;

операции с недвижимым имуществом – 10 093 грн;

искусство, спорт, развлечения и отдых – 10 321 грн.

Отрасли с самыми низким зарплатами штатных работников, по данным Госстата:

образование – 9695 грн;

сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство – 9412 грн;

здравоохранение и оказание социальной помощи – 8505 грн;

временное размещение и организация питания – 7280 грн.

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