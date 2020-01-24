Средняя зарплата в Украине выросла: сколько получали в декабре

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Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2019 года составила 12 264 грн.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По сравнению с декабрем 2018 года, этот показатель увеличился на 16,0%.
По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в декабре 2019 года к декабрю 2018 года выросла на 11,3%.
Что касается регионов, то самые высокие средние заработные платы получали в декабре жители Киевской (13 259 грн), Донецкой (13 177 грн), Николаевской (12 833 грн) областей и г. Киева – 18 869 грн.
Средние зарплаты работников разных отраслей:
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Отрасли с самыми низким зарплатами штатных работников, по данным Госстата:
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