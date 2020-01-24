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В Нацбанке сообщили, что мешает удешевить кредиты в Украине

В Нацбанке сообщили, что мешает удешевить кредиты в Украине

Одним из ключевых факторов, определяющих перспективы возобновления кредитования, является стоимость ресурса, который направляется на выдачу займов, то есть стоимость фондирования банков.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“Если посмотреть на статистику Национального банка по ставкам срочных депозитов, заметно, как с II полугодия прошлого года снижается их уровень – если еще в августе средняя ставка по 3-месячным гривневым депозитам могла составлять 15% годовых, то уже в январе 2020 года она снизилась до 13% годовых”, – отмечает пресс-служба.

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Как отмечается, такое снижение коррелирует со снижением инфляции в Украине.

“Поэтому мы видим, что постепенно политика, направленная на снижение инфляции, которую Национальный банк проводил с 2015 года, способствовала и снижению стоимости фондирования, а стоимость фондирования – это 2/3 от стоимости займов. Но важна и цена риска, которую банки закладывают в стоимость кредита”, – объясняют в Нацбанке.

Какие факторы влияют на цену риска:

  • недостаточная реформированность судебной системы, что не позволяет полноценно защитить права кредиторов;
  • сложность (а порой и невозможность) взыскания и реализации залога;
  • недостаточное количество прозрачных и платежеспособных заемщиков;
  • для рынка ипотеки это еще и недостаточная прозрачность и урегулированность рынка недвижимости.

“Без устранения этих преград даже дальнейшее удешевление фондирования не позволит реализовать весь потенциал для возобновления кредитования в Украине”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Согласно опросу Нацбанка, банки констатируют рост спроса на кредиты населению и бизнесу и прогнозируют сохранение этой тенденции в I квартале 2020 года.
  • В январе-марте банки прогнозируют дальнейшее увеличение портфелей кредитов населению и бизнесу, а также приток депозитов из обоих сегментов.
  • Для рынка ипотечного кредитования подавляющее большинство опрошенных банков не ожидают изменений в спросе со стороны населения, хотя крупные банки отдельно отметили, что развитие рынка недвижимости и уверенность потребителей могут незначительно его увеличить.

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По материалам Finance.UA
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