В Нацбанке сообщили, что мешает удешевить кредиты в Украине

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Одним из ключевых факторов, определяющих перспективы возобновления кредитования, является стоимость ресурса, который направляется на выдачу займов, то есть стоимость фондирования банков.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
“Если посмотреть на статистику Национального банка по ставкам срочных депозитов, заметно, как с II полугодия прошлого года снижается их уровень – если еще в августе средняя ставка по 3-месячным гривневым депозитам могла составлять 15% годовых, то уже в январе 2020 года она снизилась до 13% годовых”, – отмечает пресс-служба.
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Как отмечается, такое снижение коррелирует со снижением инфляции в Украине.
“Поэтому мы видим, что постепенно политика, направленная на снижение инфляции, которую Национальный банк проводил с 2015 года, способствовала и снижению стоимости фондирования, а стоимость фондирования – это 2/3 от стоимости займов. Но важна и цена риска, которую банки закладывают в стоимость кредита”, – объясняют в Нацбанке.
Какие факторы влияют на цену риска:
“Без устранения этих преград даже дальнейшее удешевление фондирования не позволит реализовать весь потенциал для возобновления кредитования в Украине”, – говорится в сообщении.
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