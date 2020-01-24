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По данным министерства транспорта КНР, в 2019 году грузооборот китайских портов вырос почти на 9% до 13,95 млрд тонн.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на агентство Синьхуа.
Объем грузооборота в рамках внешней торговли в прошлом году составил 4,32 млрд т, что на 4,8% больше, чем в 2018 году.
В то же время объем контейнерных перевозок через китайские порты вырос на 4,4% до 261,1 млн TEU за аналогичный период.
Рост грузооборота через порты страны произошел на фоне увеличения объема грузоперевозок водным транспортом, который вырос в прошлом году до 7,47 млрд тонн, что на 6,3% больше, чем в 2018 году.
Отмечается, что в 2019 году министерство транспорта КНР начало включать в статистику показатели всех портов страны, а не только крупных. Крупнейшими портами Китая являются Шанхай, Нинбо-Чжоушань, Шэньчжэнь, Гонконг, Гуанчжоу, Циндао, Тяньцзинь, Далянь, Циньхуандао, Сямынь.
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