Кабмин внес изменения в формирование цены газа для населения

Кабинет Министров Украины внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке природного газа, ограничив цену его продажи НАК “Нафтогаз Украины” населению и тепловикам среднеарифметическим значением цены газа на нидерландском хабе TTF.

Соответствующие изменения закреплены в постановлении правительства от 24 января 2020 года.

Что изменится:

1 января 2020 года НАК “Нафтогаз Украины” осуществляет продажу/поставку природного газа в соответствии с пунктами 7, 8 и 11 этого Положения по ценам, устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе ( ТТF ) за период 1-22 числа месяца поставки газа согласно информации биржи Powernext/EEX, разницу (спред) между ценой на хабе TTF и границе Украины и тариф на услуги транспортировки природного газа для точек входа в Украину на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией;

с 1 января 2020 года цена покупки природного газа по спецобязательствам не может быть выше цены ее продажи в соответствии с изложенными выше условиями плюс торговая надбавка НАК на уровне 1,917% от этой цены.

Напомним, с января этого года украинцы начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями. Стоимость услуг доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит только от объемов потребления.

Справка Finance.ua:

Перерасчет платы за отопление зависит от типа топлива, которое используется поставщиками тепла в разных регионах.

Как отмечают в правительстве, тариф на отопление удалось снизить на 30% благодаря снижению цены на газ, которая в ноябре-2019 составляла 6235,5 грн за тысячу кубометров, а в декабре упала до 4276,7 грн.