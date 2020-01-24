Кабмин внес изменения в формирование цены газа для населения

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Кабинет Министров Украины внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке природного газа, ограничив цену его продажи НАК “Нафтогаз Украины” населению и тепловикам среднеарифметическим значением цены газа на нидерландском хабе TTF.
Соответствующие изменения закреплены в постановлении правительства от 24 января 2020 года.
Что изменится:
Напомним, с января этого года украинцы начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями. Стоимость услуг доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит только от объемов потребления.
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