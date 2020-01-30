Индия стала вторым по величине рынком смартфонов в мире

Индийский рынок смартфонов в 2019 году впервые превзошел рынок США, став вторым по величине рынком смартфонов в мире. Всего за год в Индии было продано 158 млн устройств, что на 7% больше, чем 2018 году.

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Такие данные содержатся в отчете, подготовленном специалистами аналитической компании Counterpoint. Аналитики объясняют рост увеличением продаж аппаратов среднего уровня, в которых китайские бренды настойчиво внедрили множество флагманских функций и возможностей для удовлетворения спроса со стороны пользователей, желающих обновить свой первый или второй смартфон. Вторым фактором стало активное продвижение по онлайн-каналам.

Лидером индийского рынка смартфонов второй год подряд остается Xiaomi. По итогам 2019 года доля китайского производителя составила 28%. На втором месте находится Samsung. Доля южнокорейской компании равна 21%. Третье место занимает Vivo с 16%. В первую пятерку также входят Realme и Oppo с 10% и 9% соответственно.