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Какие смартфоны покупают европейцы: топ-5 самых популярных брендов

Какие смартфоны покупают европейцы: топ-5 самых популярных брендов

Исследовательская компания CounterPoint опубликовала отчет о рынке смартфонов в Центральной и Восточной Европе во втором квартале 2019 года. Samsung, Huawei и Xiaomi остались в тройке лидеров.

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Три вышеуказанных бренда занимают одинаковые позиции в течение последних трех кварталов. Во втором квартале 2019 года на рынке смартфонов в Центральной и Восточной Европе на долю Samsung приходилось 40% рынка.

Второе место принадлежит китайскому бренду смартфонов Huawei (вместе с Honor) с долей 20%. Но доля Huawei резко сократилась по сравнению с 26% в первом квартале. Нетрудно догадаться, что война между США и Китаем отразилась на продажах компании и в этом регионе.
Samsung, Huawei и Xiaomi остались в тройке лидеров.

На третьем месте оказался китайский бренд Xiaomi с долей 11%. Падение доли рынка Huawei пошло также на пользу Xiaomi. Apple и Nokia заняли четвертое и пятое места соответственно.

По материалам iXBT.com
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