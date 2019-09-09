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Motorola готовит недорогой смартфон

Motorola готовит недорогой смартфон

Информация, обнародованная Национальной комиссией по вещанию и телекоммуникациям Таиланда (NBTC), говорит о том, что в скором времени дебютирует новый смартфон Motorola под названием One Macro.

Известно, что аппарат будет относиться к недорогим устройствам. Он получит процессор MediaTek и дисплей формата HD+ с разрешением 1520 × 720 точек.

Смартфон фигурирует под кодовым обозначением XT2016-1. Объём оперативной памяти якобы составит только 2 Гбайт. Говорится об использовании операционной системы Android 9.0 Pie.

Новинка уже «засветилась» в бенчмарке Geekbench. Результат в одноядерном тесте составляет 1429 баллов, в многоядерном — 5584 балла.

Официальный анонс модели One Macro может состояться нынешней осенью. Цена смартфона вряд ли превысит 150–170 долларов США.

Добавим, что во втором квартале текущего года, по оценкам Gartner, в мировом масштабе было реализовано 367,9 млн смартфонов. Это на 1,7 % меньше по сравнению с результатом за вторую четверть 2018-го, когда объём рынка оценивался в 374,3 млн штук.

По материалам 3dnews.ru
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