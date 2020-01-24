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Ferrari готовит спорткар с четырьмя электромоторами

Ferrari готовит спорткар с четырьмя электромоторами

Компания Ferrari запатентовала схему полноприводного спортивного автомобиля с четырьмя независимыми электромоторами.

Аккумуляторы для этих моторов можно будет заменить на двигатель внутреннего сгорания.

Ранее в Ferrari заявляли, что не будут строить электрический суперкар до тех пор, пока аккумуляторные батареи не достигнут должного уровня развития. Однако, как выясняется, к тому моменту в Маранелло уже будет готова новейшая платформа.

Компанией уже подана соответствующая патентная заявка. К примеру, в заявке указано, что платформа электрокара предусматривает применение четырех механически независимых моторов — по одному на каждое колесо. Очевидно, такая схема позволит итальянцам более точно настроить систему управления вектором тяги, что обещает суперкару отточенную управляемость.

Батареи предполагается располагать позади пассажирских сидений — между салоном и задней осью. Любопытно, что та же патентная заявка подразумевает и возможность замены аккумуляторов на двигатель внутреннего сгорания, что сделает будущий суперкар гибридным.

Правда, пока неясно, предполагается ли наличие механической связи между ДВС и колесами (по той же схеме, что у SF90 Stradale), либо бензиновый мотор будет использоваться в качестве генератора.

Как следует из более ранних заявлений руководства марки, не стоит ожидать появления первого полностью электрического суперкара Ferrari до 2025 года.

По материалам НВ
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