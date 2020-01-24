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Когда ФЛП-пенсионеру следует платить ЕСВ

Когда ФЛП-пенсионеру следует платить ЕСВ

ФЛП-пенсионеры могут быть плательщиками ЕСВ исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС ​​во Львовской области.

Согласно Закону о ЕСВ:

  • ФЛП, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от уплаты за себя единого взноса, если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного ст. 26 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и получают согласно закону пенсию или социальную помощь.

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Предприниматели, которые освобождаются от уплаты взноса, не обязаны его платить и не обязаны подавать отчет по ЕСВ.

“Такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования”, – отмечают налоговики.

Напомним, 16 января Верховная Рада приняла закон, по которому подняла лимиты дохода ФЛП на год:

  • для 1 группы установили 1 млн грн;
  • для 2 группы лимит вырос до 5 млн грн;
  • для 3 группы – до 7 млн.

Справка Finance.ua

  • Налоги и сборы для ФЛП в 2020 году (кроме пенсионеров-ФЛП по возрасту и ФЛП с инвалидностью):*
  • I группа ФЛП (минимум 10% от прожиточного минимума) – 210,20 грн;
  • II группа ФЛП (до 20% минимальной зарплаты) – 944,60 грн;
  • минимум за наемного сотрудника – 5762,06 грн;
  • ставка – 4723 грн;
  • ЕСВ 22% от минималки – 1039,06 грн;
  • НДФЛ 18% – 850,14 грн;
  • военный сбор 1,5% – 70,85 грн.

Как закрыть ФЛП в 2020 году 🧐

По материалам Finance.UA
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