Когда ФЛП-пенсионеру следует платить ЕСВ

ФЛП-пенсионеры могут быть плательщиками ЕСВ исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС ​​во Львовской области.

Согласно Закону о ЕСВ:

ФЛП , в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от уплаты за себя единого взноса, если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного ст. 26 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и получают согласно закону пенсию или социальную помощь.

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Предприниматели, которые освобождаются от уплаты взноса, не обязаны его платить и не обязаны подавать отчет по ЕСВ.

“Такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования”, – отмечают налоговики.

Напомним, 16 января Верховная Рада приняла закон, по которому подняла лимиты дохода ФЛП на год:

для 1 группы установили 1 млн грн;

для 2 группы лимит вырос до 5 млн грн;

для 3 группы – до 7 млн.

Справка Finance.ua

Налоги и сборы для ФЛП в 2020 году (кроме пенсионеров- ФЛП по возрасту и ФЛП с инвалидностью):*