Когда ФЛП-пенсионеру следует платить ЕСВ

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ФЛП-пенсионеры могут быть плательщиками ЕСВ исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС во Львовской области.
Согласно Закону о ЕСВ:
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Предприниматели, которые освобождаются от уплаты взноса, не обязаны его платить и не обязаны подавать отчет по ЕСВ.
“Такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования”, – отмечают налоговики.
Напомним, 16 января Верховная Рада приняла закон, по которому подняла лимиты дохода ФЛП на год:
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