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Автономное отопление сэкономит украинцам 30-35% за доставку газа

Автономное отопление сэкономит украинцам 30-35% за доставку газа

В течение первых трех месяцев текущего года домохозяйства, использующие газ для отопления домов, будут платить на 30-35% меньше, чем в первом квартале 2019 года.

Об этом свидетельствуют расчеты Ассоциации газового рынка Украины.

Это стало возможно благодаря внедрению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа.

Наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, использующих газ для отопления домов: их платежи за доставку газа уменьшатся в среднем на треть. Например, домохозяйство в Полтавской области, которое потребляет 1600 куб. м газа в год, за три месяца заплатит 460 гривен вместо 720 гривен.

Также уменьшатся платежи домохозяйств в других областях, в частности, в Черниговской и Хмельницкой. К примеру, семья в Черниговской области, которая потребляет 2223 куб м газа в год, заплатит в первом квартале 583 грн вместо 935, а семья в Хмельницкой – 358 грн вместо 551.

Как сэкономить на коммуналке 💡

Справка Finance.ua:

  • 24 декабря 2019 года НКРЭКУ утвердила новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРС: таким образом был завершен анбандлинг, который длился в Украине в последние 5 лет, и проведено окончательное отделение продажи газа от его транспортировки.
  • Плата за доставку изъята из счетов за газ: все потребители получат отдельные счета – один за газ, второй – за его доставку.
  • Пользователи “личного кабинета” на сайте 104.ua с одного аккаунта смогут управлять двумя коммунальными услугами: расчетам за потребление газа и за доставку газа.
По материалам Finance.UA
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